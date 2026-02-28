El partido, correspondiente a la jornada 26 de "La Liga", se disputará este sábado 28 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Carlos Tartiere. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar Plus+ y el canal específico M+ La Liga.

En el plano deportivo, el conjunto asturiano llega con la soga al cuello tras empatar 3-3 contra la Real Sociedad, un resultado que los mantiene colistas con solo 17 puntos. Guillermo Almada recupera para este duelo a Santiago Colombatto, una pieza clave en el centro del campo.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone viaja a Oviedo con la intención de consolidar su cuarta plaza en la tabla. Tras certificar su pase a octavos de la Champions League, el técnico argentino podría introducir rotaciones pensando también en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que se disputarán próximamente.