Este emocionante choque, perteneciente a la jornada 26 del campeonato nacional, se disputará hoy, sábado 28 de febrero, a las 16:15 horas. El escenario será el Spotify Camp Nou, que sigue operando con un aforo limitado debido a las obras de remodelación. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto en directo a través de Movistar La Liga TV, el canal principal para la emisión de este evento en España.

En el apartado deportivo, el Barcelona llega como líder, pero con la presión de un Real Madrid que acecha a solo un punto de distancia. Se espera que Flick apueste por un once con Joan García bajo palos y el liderazgo ofensivo de Lamine Yamal y Lewandowski.

Por su parte, el Villarreal de Marcelino, situado en la tercera posición de la tabla, llega con la moral alta tras vencer al Valencia y confía en el olfato goleador de Ayoze Pérez y Nicolas Pépé para dar la sorpresa.