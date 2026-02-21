El partido, correspondiente a la jornada 25 de La Liga, se disputará este sábado 21 de febrero a las 14:00 horas en el estadio Reale Arena (San Sebastián). Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través del canal Movistar+.

En el plano deportivo, la Real Sociedad afronta el choque con bajas sensibles por problemas físicos, destacando las ausencias de jugadores clave como Take Kubo y Ander Barrenetxea. Por su parte, el Real Oviedo, dirigido por Veljko Paunovic, llega tras encadenar varios empates valiosos ante equipos de la zona alta, confiando en su solidez defensiva para dar la sorpresa.

Aunque los locales parten como favoritos por su octava posición en la tabla, el historial reciente favorece ligeramente a los ovetenses, quienes lograron una victoria por 1-0 en el Carlos Tartiere durante la primera vuelta de este campeonato.