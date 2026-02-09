Presentación de Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso, en directo | Todas las novedades nuevo coche de Fórmula 1 diseñado por Adrian Newey
Sigue minuto a minuto toda la información sobre la presentación del nuevo coche de F1 de Fernando Alonso para la temporada 2026: el Aston Martin ARM26.
Más información: El AMR26 de Aston Martin podría usar una zona gris del reglamento para ganar potencia: los equipos retuercen las reglas
El Aston Martin AMR26 inaugura el nuevo ciclo reglamentario de la Fórmula 1 como el primer proyecto de la escudería diseñado por Adrian Newey. Este monoplaza marca el inicio de la alianza exclusiva con Honda, convirtiendo a Silverstone en un equipo de fábrica con total integración entre chasis y unidad de potencia.
Con Fernando Alonso al frente, el coche explota la nueva aerodinámica activa y un motor híbrido con un 50% de potencia eléctrica. El objetivo de Lawrence Stroll es claro: aprovechar el cambio de normativa de 2026 para posicionar definitivamente al equipo en la lucha directa por el campeonato mundial.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | ¿Se puede seguir la presentación del AMR26 en directo online?
Sí. La presentación se retransmite en directo a través de los canales oficiales de Aston Martin Aramco, incluido su perfil de TikTok, Youtube y otras plataformas digitales.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | Una apuesta sin precedentes
Aston Martin ha conseguido juntar al considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, que sueña con ganar su tercer Mundial, y al ingeniero que mejores resultados obtuvo a lo largo de su carrera. Alonso, Newey, la fábrica de Silverstone, el personal, la alianza con Honda... todo enfocado en 2026 con una temporada donde todos parten de cero con el nuevo reglamento.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | El momento de la verdad
Ocho años después de que Lawrence Stroll comprara Force India (rebautizado en Aston Martin tras liderar una fuerte inversión con la marca automotriz a principios del 2020), el proyecto está próximo a llegar a su fin después de cinco largas temporadas.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | ¿Cuánto está previsto que dure el acto de presentación?
La ceremonia tiene una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, con discursos, piezas audiovisuales y el destape oficial del monoplaza.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | ¿A qué hora empieza la presentación en España?
El evento comienza a las 20:00 horas en horario peninsular español, lo que corresponde a las 22:00 horas en Arabia Saudí. Se podrá seguir en el canal de Youtube de Aston Martin.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | ¿Dónde se presenta hoy el coche de Fernando Alonso?
El AMR26 se presenta esta tarde en Ithra, Arabia Saudí, en un gran evento del equipo Aston Martin Aramco.
-
Presentación Aston Martin AMR26 | Inicio de la cobertura
Arranca uno de los momentos más esperados del año en la Fórmula 1. Aston Martin presenta en directo el AMR26, el nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso afrontará la temporada y que lleva el sello de Adrian Newey, el ingeniero más influyente de la parrilla.
En EL ESPAÑOL te contamos minuto a minuto todas las novedades: diseño, claves técnicas, primeras sensaciones y todo lo que rodea al coche llamado a marcar un antes y un después para el equipo británico.