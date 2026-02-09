Presentación de Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso, en directo | Todas las novedades nuevo coche de Fórmula 1 diseñado por Adrian Newey

El Aston Martin AMR26 inaugura el nuevo ciclo reglamentario de la Fórmula 1 como el primer proyecto de la escudería diseñado por Adrian Newey. Este monoplaza marca el inicio de la alianza exclusiva con Honda, convirtiendo a Silverstone en un equipo de fábrica con total integración entre chasis y unidad de potencia.

Con Fernando Alonso al frente, el coche explota la nueva aerodinámica activa y un motor híbrido con un 50% de potencia eléctrica. El objetivo de Lawrence Stroll es claro: aprovechar el cambio de normativa de 2026 para posicionar definitivamente al equipo en la lucha directa por el campeonato mundial.