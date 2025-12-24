San Silvestre Vallecana 2025: horarios de las oleadas, cómo llegar a la salida y novedades para la edición de este año

Las mejores imágenes de la Nationale-Nederlanden San Silvestre 2024: la fiesta del 60 aniversario Sara Fernández - EL ESPAÑOL

Madrid volverá a despedir el año corriendo. El próximo 31 de diciembre, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana celebrará su edición número 61 convertida, una vez más, en uno de los grandes rituales deportivos y sociales de la capital.

Más de 40.000 corredores tomarán las calles entre el estadio Santiago Bernabéu y el barrio de Vallecas en una prueba que mezcla atletismo de élite, fiesta popular y una logística milimétrica que cada año pone a prueba a la ciudad.

La Vallecana no es una carrera cualquiera. Es, en realidad, dos carreras en una misma tarde, con un mismo recorrido y un espíritu muy distinto según quién se ponga el dorsal.

Un mismo ADN

La primera es la San Silvestre Popular, la más multitudinaria. En ella participan corredores de todos los niveles, muchos de ellos disfrazados, y el ambiente es claramente festivo.

Música, animación, nieve artificial y disfraces convierten los diez kilómetros en una celebración colectiva para despedir el año corriendo.

La segunda es la San Silvestre Internacional, reservada a atletas con marcas acreditadas por debajo de 39 minutos en hombres y 45 en mujeres.

Apenas unos 2.000 corredores toman la salida en esta prueba, donde se corre al límite y el objetivo es deportivo: ganar y, si las condiciones acompañan, atacar el récord de la carrera.

Horarios y oleadas

Para evitar colapsos con decenas de miles de participantes, la organización divide la salida en oleadas escalonadas según el ritmo de los corredores.

Todas las salidas se realizan desde la calle Concha Espina, junto a la Plaza de los Sagrados Corazones, en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu.

En la San Silvestre Popular, el calendario del 31 de diciembre es el siguiente: a las 16:50 horas toman la salida las handbikes y sillas de atletismo. A las 17:00 arranca la primera oleada, destinada a corredores con marcas inferiores a 50 minutos.

Quince minutos después, a las 17:15, sale la segunda oleada, para tiempos entre 50 y 60 minutos. Las tres últimas salidas, pensadas para corredores por encima de la hora o sin marca acreditada, se producen a las 17:35, 17:55 y 18:20 horas. Esta última suele ser la más lenta y la más festiva.

La San Silvestre Internacional tiene una única salida a las 19:55 horas. Es el momento más espectacular de la jornada, con focos, música y la élite mundial del fondo corriendo a máxima velocidad bajo la noche madrileña.

Un recorrido único

El trazado, homologado sobre 10.000 metros, es uno de los más reconocibles del calendario. Sale del entorno noble y financiero de Madrid y termina en el corazón de Vallecas, atravesando cinco distritos.

Los primeros kilómetros, desde Concha Espina por Serrano, Puerta de Alcalá, Cibeles y el Paseo del Prado, son favorables y en ligera bajada. Es la parte más rápida y espectacular, pero también la más peligrosa para quien se deja llevar por la euforia.

Tras pasar Atocha y entrar en la avenida Ciudad de Barcelona, el terreno se aplana y, al cruzar el Puente de Vallecas, llega el punto clave de la carrera.

La Avenida de la Albufera, entre los kilómetros ocho y nueve, es el famoso "muro" de la Vallecana: una subida constante que castiga a quienes han gastado más de la cuenta.

A partir de ahí, el final cambia según la prueba. La popular se desvía por calles cercanas y termina en la calle Candilejas, mientras que la internacional entra en el interior del Estadio de Vallecas y concluye sobre el césped, con las gradas llenas.

Cómo llegar y volver

La organización y el Ayuntamiento recomiendan de forma casi unánime el transporte público para todos los corredores.

Para llegar a la salida, las mejores opciones son Metro Santiago Bernabéu (Línea 10), Concha Espina (Línea 9) o Nuevos Ministerios, combinando Cercanías y Metro.

El consejo es llegar con al menos 45 minutos de margen, ya que los accesos están regulados y el flujo de corredores es constante.

Para volver desde la meta popular en Vallecas, la Línea 1 de Metro es la más práctica. Portazgo es la estación más cercana, aunque suele estar muy concurrida. Buenos Aires, Nueva Numancia o Puente de Vallecas son alternativas algo más tranquilas.

También existe la opción de caminar hasta Entrevías y enlazar con Cercanías.

Novedades en 2025

La gran novedad de este año está en la camiseta oficial. Por primera vez en la historia de la carrera, habrá tres diseños distintos, todos en color granate, creados por el diseñador y corredor Alejandro Parrilla bajo el lema "La carrera de todos".

Además, se repartirán de forma aleatoria y diez de ellas esconderán un Golden Ticket que otorga inscripción vitalicia. Más allá de lo deportivo, la Vallecana mantiene intacto su mayor valor: el ambiente.