Lucas Vázquez, exjugador del Real Madrid, no se calla y señala al Barça: "El 'Caso Negreira' es bastante difícil de explicar"

Lucas Vázquez, actual jugador del Bayer Leverkusen, ha vuelto a hablar con la franqueza que siempre le ha caracterizado.

En una reciente entrevista en El Partidazo de la Cope, el gallego no esquivó uno de los temas más polémicos de los últimos años en el fútbol español: el 'Caso Negreira'.

"El caso Negreira es bastante difícil de explicar. Creo que es un tema muy grande, con cosas difíciles de creer. Al final, todo lo relacionado con el arbitraje es muy complicado, pero pienso que lo que ha pasado merece ser debatido", declaró.

Un asunto candente

Las palabras de Lucas Vázquez llegan en un momento en el que el procedimiento judicial continúa abierto y en el que la relación entre el FC Barcelona y el estamento arbitral sigue siendo objeto de debate público.

Las revelaciones sobre los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, generaron un terremoto que aún hoy sacude los cimientos del fútbol español.

Ante la insistencia del periodista Juanma Castaño, que le preguntó directamente a qué se refería, Lucas reafirmó su postura: "Creo que todo lo del Caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar. En cuanto al fútbol, en cuanto a todo, que puedan existir estas cosas...".

El exjugador del Real Madrid compartió vestuario durante años con figuras como Modric, Kroos o Benzema, y vivió de cerca cómo el club blanco lidiaba con las polémicas arbitrales mientras el caso salía a la luz.

Al ser preguntado por si el tema se comentaba en el vestuario, Vázquez fue claro: "Éramos muy conscientes de todo, por supuesto".

La conversación derivó hacia otro aspecto controvertido: los vídeos que emite Real Madrid TV sobre los árbitros antes de los partidos, una práctica que ha sido criticada por diversos sectores del fútbol por su posible influencia en el entorno arbitral.

Lucas, en un tono reflexivo, admitió que esa estrategia puede tener consecuencias fuera de los terrenos de juego.

"Creo que esos vídeos pueden afectar a los árbitros, por supuesto. Al final son personas, tienen familia, y aunque quizá no les afecte directamente a ellos, sí puede hacerlo a sus familias. Todo influye", concluyó.