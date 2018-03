Unánime crítica a Ada Colau tras la suspensión de la Barcelona World Race

El patronato de la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB) anunció este jueves la suspensión de la próxima edición de la Barcelona World Race, que tenía prevista su salida en enero de 2019, ante las dificultades para encontrar patrocinio por la inestabilidad política.

La Barcelona World Race es una regata de vuelta al mundo a vela con dos tripulantes y con salida y llegada en Barcelona, y está organizada por la Fundación de Navegación Oceánica Barcelona (FNOB), cuyo patronato lo forman el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona, el Puerto de Barcelona y la Fira de Barcelona.

Se suspende la regata Barcelona World Race

Ciudadanos: La situación es "insostenible"

La diputada Lorena Roldán, de Ciudadanos, el grupo mayoritario en el Parlament, denunció que la situación de Cataluña es "insostenible" por la "inestabilidad política" y la "inseguridad jurídica" a consecuencia del procés, que están provocando "pérdida de oportunidades".

"El procés significa pérdida de tiempo y pérdida de oportunidades como este evento tan importante para Barcelona", dijo la diputada de Ciudadanos tras recordar que la ciudad "perdió también" ser elegida sede de la Agencia Europea del Medicamento hace unas semanas.

Roldán ha denunciado que el proceso independentista y la falta de gobierno en Cataluña provocan "inestabilidad política" y "mucha inseguridad jurídica" para las empresas.

PP: Culpa de "la inestabilidad y Ada Colau"

Por su parte, el presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández, atribuyó el aplazamiento de la Barcelona World Race a "la inestabilidad, fruto del proceso independentista, y a Ada Colau".

Fernández lamentó que el FNOB haya decidido aplazar la Barcelona World Race hasta 2022, y mostró "preocupación" por si "finalmente esta edición no se llega a celebrar", por lo que instó al Ayuntamiento a "que se ponga al timón y mantenga un rumbo que permita reconsiderar la decisión de este aplazamiento".

"La inestabilidad política, que tanto perjudica a sectores económicos y turísticos de la ciudad, también alcanza la organización de eventos internacionales que proyectan Barcelona en el mundo, como es el caso de la World Race", lamentó el concejal.

PSC: "Desinterés de Colau por el deporte"

El presidente del grupo municipal del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, señaló que es "un paso más para desmantelar la promoción económica internacional de Barcelona".

Collboni recordó que, durante la etapa en la que formaron parte del gobierno municipal, el PSC elaboró "un plan de viabilidad para garantizar el apoyo municipal a la FNOB", y que, tras su ausencia, "Colau ha aprovechado para boicotear el evento y dictar sentencia de muerte al proyecto de la World Race".

Según el PSC, la FNOB preparaba "un ambicioso proyecto que incluía por primera vez una parada en Sidney (Australia), que había despertado el interés de los patrocinadores y suponía una oportunidad para promocionar Barcelona en el mercado australiano".

Collboni lamentó que el gobierno municipal haya mostrado, "desde el primer día, un total desinterés por los acontecimientos deportivos, atribuyéndoles un carácter elitista que no tienen, y no atendiendo la oportunidad que suponen para Barcelona en términos de empleo, innovación y posicionamiento internacional".

ERC: "Sacan a Barcelona del mapa"

Por otro lado, el presidente del grupo municipal de ERC, Alfred Bosch, consideró que la suspensión de la Barcelona World Race supone sacar a la ciudad del mapa internacional de este tipo de acontecimientos y apuntó que se debería buscar la manera de celebrar la World Race "dando facilidades a la nueva estructura y haciendo que las arcas de la ciudad no salgan perjudicadas".

A juicio de Bosch, no se puede dedicar dinero público a hacer campañas para promocionar Barcelona "y después suspender acontecimientos que son campañas que dan la vuelta al mundo". También recordó que están programados los campeonatos europeos de Waterpolo de este año y los Roller Games el próximo 2019, "pero más allá, Barcelona no tiene prácticamente ninguna cita deportiva de renombre internacional porque durante este mandato no se ha apostado en esta dirección".

"Han sacado a Barcelona del mapa internacional", sentenció el dirigente de ERC sobre el gobierno liderado por Ada Colau.

PDeCAT: "Fobia del Gobierno de Rajoy"

La edil del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona Maite Fandos atribuyó la suspensión de la Barcelona World Race a "la falta de interés del gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, y a la fobia del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a iniciativas de eco internacional en Cataluña".

Fandos denunció en un comunicado que el gobierno municipal "no apuesta por el deporte como herramienta para promover Barcelona en el mundo", y señaló que los próximos eventos internacionales que acogerá la ciudad "se consiguieron en la época del alcalde Xavier Trias".

La concejal rechazó que la falta de patrocinios, el principal motivo por el que se ha suspendido el evento, se deba a "consideraciones de carácter político", en referencia a la situación política catalana, y lo ha vinculado al retraso en la creación de la constitución de la comisión que aprueba los patrocinios.

"La ciudad se queda sin una prueba deportiva de reconocido prestigio internacional que costará mucho recuperar", añadió Fandos.