¿Sabías que no se adoptan gatos negros en octubre? El motivo te sorprenderá

¿Sabías que no se adoptan gatos negros en octubre?

En España, desgraciadamente se abandonan un gran número de gatos durante todo el año, incluso las cifras establecen que el abandono de gatos aumenta mucho durante el verano (según gatos de Kiwoko). A pesar de esto, curiosamente las estadísticas también nos indican que existe un gran reclamo de adopción de gatos durante el mes de octubre, concretamente de gatos negros. Sin embargo, las protectoras se niegan a dar en adopción a los gatos negros durante este mes de octubre, a pesar del interés de la población. ¿Sabes por qué ocurre esto? Aquí te lo contamos.

[¿Los gatos negros dan mala suerte?]

¿Por qué no se adoptan gatos negros en el mes de octubre?

Debido a las supersticiones, los gatos negros siempre han estado asociados a la mala suerte. De hecho, históricamente, los gatos negros fueron asociados a la brujería y el mal. De hecho, en el siglo XVII, los gatos negros comenzaron a ser asociados a la brujería en muchas partes del mundo. Este tipo de leyendas están presentes en el mes de octubre debido a la festividad de Halloween.

Gato negro

A pesar de que consideramos estas ideas supersticiones, llama la atención que están presentes todavía en las vidas de muchas personas. Resulta una locura para nuestras mentes pero, según las protectoras de animales, en muchas ocasiones durante el mes de octubre han recibido llamadas sospechosas de personas que buscaban gatos negros. ¿Con qué objetivo? Probablemente para realizar algún tipo de ritual con malas intenciones...

Esto supone que las protectoras y refugios de animales hayan decidido desde hace tiempo paralizar las adopciones de gatos negros y blancos durante el mes de octubre. No solo esto, sino que además desde estas protectoras recomiendan que las personas que tengan un gato negro o blanco, los vigilen muy de cerca.

En el caso de que no se puedan adoptar gatos blancos, hay que tener en cuenta que estos se asocian tradicionalmente con la buena suerte. Sin embargo, no parece justo adoptar a un gato blanco únicamente por sentir necesidad de atraer a la buena suerte, y no por querer darle una buena vida a un felino sin hogar. Esto ocurre tanto en España como en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos los gatos blancos están tradicionalmente asociados a la buena suerte.

Gato blanco

Esta prohibición de dar en adopción a los gatos negros y a los gatos blancos no solo se produce en el mes de octubre, sino que se extiende a los meses de septiembre y de noviembre.

También te puede interesar sobre gatos...

Sigue los temas que te interesan