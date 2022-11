El gato más caro del mundo: cuesta más que un coche

El gato más caro del mundo no procede de España, sino de Estados Unidos. Se trata de un gato muy popular, y muy especial, en tanto que es descendiente directo del leopardo asiático, el serval africano y del gato común doméstico, tal y como cuenta Experto Animal. Además, es muy particular porque desarrollado a principios del siglo XXI mediante manipulación genética, concretamente por el laboratorio Lifestyle Pets.

Ashera, la raza de gato más cara

Como mencionábamos anteriormente, la raza de gatos ashera es una raza creada en un laboratorio, y se trata de un híbrido. Tal es el caso que Experto Animal cuenta que esta raza aún se encuentra bajo observación.

En cuanto a sus características, cabe destacar que se trata de un gato realmente grande. De hecho, puede llegar a alcanzar un metro y medio de altura y a pesar entre 12 y 15 kilogramos. No olvidemos que está mezclado con serval y con leopardo, de ahí esas grandes dimensiones. En consecuencia, se trata de un gato robusto y fuerte.

Hay distintos tipos de gato ashera, estos son los siguientes:

- Gato ashera común. Tiene color crema y las manchas pardas.

- Gato ashera hipoalergénico. Es igual que un gato común, pero no produce alergias.

- Gato ashera nevado. Es conocida como "ashera blanco".

- Gato ashera royal. La menos conocida, más escasa y "exclusiva".

En lo que tiene que ver al carácter de este perro, hasta el momento lo que se sabe es que son gatos calmados y tranquilos. No so en absoluto gatos agresivos (o peligrosos), eso sí, necesitarán de unos cuidados básicos por parte de los humanos y una buena socialización para que se acomoden a la vida de un hogar.

Finalmente, en lo que tiene que ver a las enfermedades, debido a que todavía no han una gran experiencia sobre estos gatos, no se conocen cuáles son las patologías que pudieran desarrollar. Recordemos, además, que como ya decíamos anteriormente, estos gatos siguen siendo "vigilados" por aquellas personas que los han "creado".

El precio del gato más caro del mundo

En cuanto al precio, este gato puede costar entre los 17.000 a los 96.000 euros. No es solo entonces que pueda costar más que un coche, sino que incluso puede llegar a costar más que una casa pequeña o un apartamento.

Los motivos por los que este gato es tan caro son los siguientes: En primer lugar, tiene que ver con el origen de la creación; en segundo lugar, la compañía del laboratorio ha decidido "fabricar" pocos ejemplares al año (unos 100), y finalmente, todos sus ejemplares vendidos son estériles (no pueden reproducirse) para evitar que sean otros los que comiencen la cría del Ashera.

