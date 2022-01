¿Sabías que según el diccionario de la RAE el español cuenta con más de 88.000 palabras? Palabras de las que a menudo solo solemos utilizar menos de una cuarta parte y entre las que también es habitual encontrar multitud de sinónimos, palabras en desuso, tecnicismos, algunas de las palabras más largas de nuestro idioma e incluso palabras raras y más difíciles aún de encontrar en una frase habitual. Pero si para nosotros nuestro propio diccionario ya resulta complejo ¿Alguna vez te has preguntado cómo de difícil puede resultar el español para un extranjero o en este caso una persona de habla inglesa?

Y es que, a todo ello hay que añadir el hecho de que de todas esas palabras en español, existen algunas que no cuentan con una traducción directa al inglés. Sí que es probable encontrar términos parecidos o palabras que en acompañamiento de otras puedan acercarse al significado que se busca, pero sin embargo son imposibles de traducir de una forma directa al inglés. Algo que también se aplica a la inversa con la traducción de algunas palabras inglesas al español y con otros idiomas del mundo. En esta ocasión vamos a darte a conocer 12 palabras en español que no cuentan con su correspondiente traducción al inglés. Toma nota.

Las palabras en español que no tienen su traducción al inglés

Anteayer: A pesar de que pueda parecer una palabra muy común, lo cierto es que pocos idiomas cuentan con un término que haga referencia al día anterior al de ayer. La evidencia de ello, es que en inglés la traducción más parecida y literal sería esta frase: “The day before yesterday”.

Empalagoso: En español “empalagoso” hace referencia a algo tan dulce que resulta indigesto, pero en inglés lo más parecido sería decir “too sweet”. Pero aún así, no sería el término exacto para traducir esta palabra.

Te quiero: Aunque pueda parecer que estas dos palabras sí que tienen traducción al inglés con el clásico “I love you”, lo cierto es que los ingleses la utilizan simplemente para expresar amor verdadero y no cómo puede emplearse en español para manifestar afecto a un amigo y sin necesidad de experimentar amor de verdad.

Cuñado: Cuñado o cuñada se refiere al hermano o hermana de tu pareja, pero esta palabra española deriva del latín cognatus cuya traducción era la de familia natural de una persona y posteriormente pasó a referirse a la familia política hasta llegar al actual significado. Pero en inglés no existe una palabra que designe ese grado de parentesco. Para referirnos al cuñado o cuñada tendríamos que decir algo como “the brother or sister of your boyfriend/husband or girlfriend/wife”

Sobremesa: En España la sobremesa es uno de esos momentos favoritos por muchos y en el que se charla con los familiares o amigos después de una comida mientras se toma el café o el postre. Este es un término que no encontraríamos en inglés, pero lo más cercano a él sería “table talk”.

Trasnochar: Aunque en España trasnochar es muy habitual cuando intentamos alargar el día lo máximo posible, en inglés lo más parecido sería esta frase: “To stay up all night”.

Estrenar: Estrenar tampoco cuenta con una traducción literal al inglés y para acercarse a su traducción, lo más fácil sería emplear esta frase: ”I'm wearing it for the first time”.

Merienda: Algo similar ocurre con la merienda o el verbo “merendar”. Se trata de una palabra propia de la cultura española que se refiere a ese momento de la media tarde en el que tomamos o comemos algo para satisfacer al estómago antes de la cena. Lo más aproximado en inglés sería “snack”, pero lo cierto es que tomarse un snack puede hacerse en cualquier momento del día y no solo a la hora de la merienda.

Tuerto: Esta palabra empleada en español para referirse a una persona con un solo ojo tampoco cuenta con una traducción directa al inglés.

Friolero: Aunque en España utilizamos “friolero” para referirnos a esas personas que son especialmente sensibles al frío, lo cierto es que no existe ninguna lengua que cuente con un concepto similar. Lo más parecido sería “cold-natured”.

Vergüenza ajena: Lo más cercano a esta expresión sería “I feel embarrassed for her/him”.

Tutear: Aunque en español podemos tratar a alguien de “tú” o de “usted”, esto último no existe en inglés.

