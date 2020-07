Los estrenos que no te puedes perder esta semana en Netflix, HBO, Amazon Prime y Movistar

A pesar del parón el verano y de la pandemia del COVID-19, las principales plataformas on demand nos siguen sorprendiendo con nuevas propuestas. Veamos qué hay de nuevo en el catálogo de Netflix, HBO, Amazon Prime y Movistar +.

Amazon Prime

Viernes 31

Inés del Alma Mía - Estreno

Es una adaptación de la novela homónima de la prestigiosa escritora chilena Isabel Allende. La producción cuenta la historia de Inés Suárez, la primera mujer española en arribar a América.

La joven se embarcó en la búsqueda de su marido y durante la travesía conocerá al famoso conquistador Pedro de Valdivia, con quien comenzará una relación amorosa.

Juntos conquistaron Chile y fundaron la que hoy es su capital, Santiago. La serie está protagonizada por Elena Rivera, Eduardo Noriega y el chileno Benjamín Vicuña.

Netflix

Viernes 31

The Umbrella Academy - Temporada 2

Esta serie de superhéroes, basada en el cómic homónimo de Gerard Way, sigue a los miembros separados de una familia sumamente especial, la Umbrella Academy.

Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin trabajarán juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre, mientras pelean contra sus diferentes personalidades y habilidades.

Los hermanos superhéroes en The Umbrella Academy Netflix

Pero, además del conflicto que los une, el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, lo que hace que la unidad familiar sea más importante que nunca. En el reparto destacan Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, David Castañeda y Emmy Raver-Lampman.

Sed de revancha - Estreno

La trama de la flamante serie británica que se incorpora al catálogo de Netflix, relata la vida de 4 adolescentes de una elitista escuela privada que forman una sociedad secreta, para exponer a los hostigadores y combatir así las injusticias que sufren día a día.

Con este objetivo nace la enigmática DGM (Don´t get mad, get even - “No te enojes, venga”). Desde el anonimato, las jóvenes atacarán a los abusadores con una serie de trampas para exponer sus comportamientos.

Movistar +

Esta semana, las novedades en el catálogo de Movistar + pasan por 2 películas. De todas maneras, te recordamos que este mes la plataforma ha estrenado muy buenas series, como El misterio de Pale Horse, adaptación de la novela homónima de Agatha Christie, y Terapia de parejas, que cuenta la historia de cuatro parejas que hacen terapia.

Viernes 30

Te veo

La película, de misterio y terror, sigue al detective Greg Harper (Jon Tenney), quien en medio de una crisis familiar por infidelidades de su esposa, debe hacerse cargo de la misteriosa desaparición de un niño de 10 años. El caso parece estar relacionado con otro hecho similar ocurrido diez años atrás.

Viernes 31

Mujercitas

El film es una nueva adaptación de la novela publicada en 1868 por Louisa May Alcott. El reparto es un verdadero lujo, puesto que cuenta con Meryl Streep, Emma Watson, Laura Dern, Saoirse Ronan y Timothée Chalamet.

La trama se sitúa en Massachusetts, a mediados del Siglo XIX, después de la Guerra Civil en Estados Unidos, en donde 4 hermanas deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta.

HBO

HBO tampoco suma nuevas series a su catálogo esta semana, aunque hay varias de sus producciones que continúan su rumbo.

Recientemente renovada para una segunda temporada, Perry Mason es una de las historias del año. Si aún no has visto la nueva adaptación del icónico abogado, tienes sus primeros 5 episodios disponibles en la plataforma. Cada domingo (madrugada aquí en España) estrena un nuevo capítulo.

En lo que respecta a películas, el viernes 1 de agosto estará disponible Los Ángeles de Charlie, tercera entrega de la serie de films que inició en el año 2000. En esta ocasión, las 3 protagonistas son Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.