Las mejores series de Netflix, HBO y Amazon desconocidas en España

Hay realmente muy buenas series escondidas en las principales plataformas a la carta que vale la pena conocer. Varias producciones son excelentes, pero, por diferentes razones, no son lo suficientemente populares como se merecen. Muchas personas ya han visto las principales series de cada una de las plataformas y están en la búsqueda de nuevas historias para pasar el tiempo libre.

También, a muchos nos pasa que los algoritmos nos llevan a ver historias que no nos terminan de gustar o que no tienen nada que ver con lo que realmente nos gusta. Es por eso que aquí te traemos las mejores producciones de Netflix, HBO y Amazon Prime Video desconocidas en España

Netflix

Trollhunters: Cuentos de Arcadia - 3 temporadas (2016-2018)

Esta serie animada, creada por el prestigioso cineasta mexicano Guillermo del Toro, está producida por Dreamworks (Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda) para Netflix. Como tantas otras historias de dibujos actuales (BoJack Horseman y Rick y Morty, los ejemplos más claros) “Trollhunters” no está pensada para niños, sino más bien para adolescentes y adultos.

Trollhunters, una de las joyas de Netflix.

La trama sigue las andanzas de James Like Jr., un joven que encuentra un misterioso amuleto que lo lleva a un reino desconocido, debajo de su ciudad natal, Arcadia. Ese submundo está habitado por trolls y otras criaturas mágicas con las que el muchacho empieza a relacionarse. “Trollhunters” tiene 3 temporadas, compuesta de 52 episodios en total. Cada capítulo tiene una duración de 25 minutos.

Bloodline - 3 temporadas

Estrenada en 2015, “Bloodline” es una serie estadounidense de suspenso y drama que sigue la vida de la turbulenta familia Rayburn. La familia administra un hotel en Florida y tiene un pasado oscuro y trágico. Una hija muerta en circunstancias extrañas y un hijo -Danny- que se peleó fuertemente con su padre.

Tras varios años, el joven regresa y la tensa calma que reinaba entre los Rayburn llega a su fin. Una historia de traiciones, crimen y suspenso. La serie llegó a su fin en 2017 y tiene 3 temporadas de 33 episodios en total. Buena opción para los amantes del thriller.

Una serie de catastróficas desdichas - 3 temporadas (2017-2019)

Una historia perfecta para toda la familia. Basada en la serie de novelas de Simony Snicket, que también tuvo hace varios años una adaptación cinematográfica protagonizada por el genial Jim Carrey.

La trama se centra en los tres hermanos huérfanos millonarios Baudelaire y los hechos desafortunados que se van desencadenando hasta que quedan bajo custodia del temible Conde Olaf, quien hará todo lo necesario para quedarse con la fortuna de los jóvenes. La serie de Netflix consta de 3 temporadas y está protagonizada por Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman y Louis Haynes.

Una serie de catastróficas desdichas.

HBO

Avenue 5 - 1 temporada (2020)

Del creador de Veep, Armando Iannucci, este 2020 se estrenó en HBO la comedia distópica Avenue 5, protagonizada por Hugh Laurie (el inolvidable Dr. House). Avenue 5 es la nave espacial de una exitosa empresa que llevará a sus clientes VIP a pasear alrededor de Júpiter.

Lo que iba a ser un viaje de placer, resulta ser una verdadera pesadilla cuando la nave sufre desperfectos técnicos que complican muchísimo la situación. La serie ha tenido comentarios muy positivos, especialmente hacia la labor de Hugh Laurie. Ya fue renovada para una segunda temporada.

True Blood - 7 temporadas (2008-2014)

Esta serie de terror, humor y fantasía no ha tenido la difusión que realmente se merece. Basada en The Southern Vampire Mysteries, una serie de novelas de Charlaine Harris, la trama gira en torno a unos vampiros que viven en Nueva Orleans (EEUU). Es un mundo en el que los vampiros ya no se esconden porque, gracias a la aparición de sangre sintética, no andan cazando seres humanos.

Ahora que han “salido del ataúd” buscan que la sociedad les reconozca sus derechos. Pero las personas no están dispuestas a darles el lugar que buscan. Incluso, en la ciudad van creciendo los grupos anti-vampiros, que lentamente empiezan a ganar terreno. True Blood tuvo muy buenas repercusiones y obtuvo varios premios. La serie está completa en HBO España.

Fotograma de True Blood.

Boardwalk Empire - 5 temporadas (2010-2014)

Este drama de época, producido por el gran Martin Scorsese, se sitúa en la década de 1920 en Nueva Jersey, durante el período de la Ley SECA, que prohibió la venta de bebidas alcohólicas en algunos Estados de EEUU. En este contexto, el tesorero de la ciudad Nucky Thompson (Steve Buscemi) decide recurrir a sus contactos gánsters y hacer algo de dinero de forma ilegal. Una historia de política, crimen y poder que recibió críticas muy positivas. Sus 5 temporadas están disponibles en HBO España.

Amazon Prime Video

Undone - 1 temporada (2019)

Serie de animación para adultos que ahonda en la comedia, el drama y, por momentos, en el thriller psicológico. La historia se centra en una joven de 28 años que sobrevive a un accidente de tráfico y que, a partir de entonces, puede comunicarse con su padre, fallecido hace mucho tiempo. La serie está protagonizada por Rosa Salazar y Bob Odenkirk (el inolvidable Saul Goodman de Breaking Bad). Fue estrenada el año pasado, consta de 8 episodios y fue renovada por Amazon para una segunda parte.

Fotograma de Undone.

Upload - 1 temporada (2020)

Estrenada recientemente, algunos críticos le bajaron el precio por sus similitudes con The Good Place, pero la realidad es que es una historia más que interesante. Upload es una comedia de ciencia ficción. Situada en el año 2033, momento en el cual los seres humanos pueden descargarse toda su vida de forma virtual, si así lo desean. La serie fue creada por Greg Daniels, director y guionista de varios episodios de The Office y fue renovada por Amazon para una segunda temporada.

I love Dick - 1 temporada (2017)

Chris (Kathryn Hahn) es una cineasta independiente algo frustrada, casada Sylvere (Griffin Dunne), un hombre intelectual y algo mayor que ella con quien no comparte cama. Su relación es meramente profesional. Ambos viven en Nueva York y viajan a Texas porque Sylvere va a participar de un proyecto del famoso escultor Dick (Kevin Bacon).

Chris se siente rápidamente atraída por el artista. A partir de aquí, la historia gira en torno a las relaciones actuales, las libertades y la infidelidad, siempre en un tono de comedia. A raíz de sus actuaciones en I love Dick, Kathryn Hahn y Kevin Bacon fueron nominados a los Premios Emmys en 2018. Los 8 episodios están disponibles en Amazon España.