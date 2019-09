Chenoa y Barei se intercambian a un hombre en 'Las Chicas Buenas', su nuevo temazo

Chenoa, una de las cantantes más consolidadas del panorama nacional que se dio a conocer en Operación Triunfo, ha destacado a lo largo de su carrera musical por poner voz a muchísimas historias de infinidad de mujeres. Ahora da un paso más allá y une fuerzas con Barei para lanzar un nuevo grito con Las Chicas Buenas.

La cantante y la representante de España en Eurovisión apuestan por el pop-urbano en una colaboración que relata la historia de una relación a tres en la que la diversidad y las diferentes opciones en el amor priman por encima de todo. La propia Chenoa explica: "Las chicas buenas no nos peleamos, aceptamos la diversidad, se trata de una proposición de situación... entre las chicas buenas todo funciona".

Barei, por su parte, dice: "Cuando Laura [Chenoa] escuchó la idea inicial del tema se quedó con la melodía, el rollo en sí de la canción, pero durante el proceso un día me llamó y me preguntó si me apetecía cantarla juntas". La cantante continúa desvelando: "Al día siguiente nos pusimos a escribir una letra que pudiera ir con las dos, y contara una situación en la que tantas veces nos hemos visto ambas, pero esta vez desde la camaradería y complicidad de dos mujeres que, en lugar de enfrentarse tras conocer un engaño, se unen con más fuerza y quitan hierro al asunto".

Se trata de una canción bailable y de ritmo pegadizo, que transmite buenas sensaciones, y cuyo videoclip se desarrolla en gran medida en un probador en el que Chenoa y Barei se intercambian prendas de ropa mientras lanzan un alegato en favor del poliamor.