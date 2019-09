Esto es lo que esconde la serpiente del pantalón de Rosalía: su misterioso mensaje político

Don't tread on me, es decir, "no me pisotees", un emblema libertario que se remonta a 1775.

Todo lo que Rosalía hace es observado con lupa por sus legiones de fans: cada gesto, cada frase, cada prenda que viste. En este caso, un avispado adepto se ha fijado en el pantalón con mensaje que la artista luce en el videoclip de Yo x ti, Tu x mi, su último trabajo en colaboración con Ozuna. Se trata de un pantalón amarillo con una serpiente cascabel que se le enrosca por una pierna. El animal está en posición defensiva, abre la boca y saca una larga lengua. Las letras que acompañan la imagen rezan "Don't tread on me", es decir, "No me pises" o "No me pisotees".

Este logo arrastra un claro posicionamiento ideológico que se remonta a 1775, cuando el soldado y político Christopher Gadsen -que lideró el movimiento Patriot de Carolina del Sur durante la Revolución Americana- creó una reivindicativa bandera asociada a los libertarios. Gadsen diseñó esta bandera para la marina independentista, durante la guerra de la Independencia de EEUU.

El primero en utilizar la serpiente de cascabel como símbolo político fue el mismísimo Benjamin Franklin: "Recordé que su ojo destacaba por su brillantez, más que en cualquier otro animal y que no tiene párpados. Por tanto, podría ser estimada como un emblema de vigilancia. Nunca ataca primero ni, una vez comprometida en una lucha, se rinde jamás. Es por lo tanto un emblema de magnanimidad y auténtico coraje. Como si estuviera ansiosa de evitar toda incitación a luchar con ella, oculta las armas con las que la naturaleza la ha dotado en el techo de su boca, de tal forma que, para todos aquellos que no están familiarizados con ella, aparenta ser un animal completamente indefenso", escribió.

Rosalía se vuelve anarcocapitalista. La bandera con la serpiente y la frase "Dont tread on me" fue diseñada en 1775 por Christopher Gadsden. Hoy es usada por libertarios de derechas para denunciar la opresión fiscal y burocrática del Estado sobre las libertades individuales. pic.twitter.com/NpcuLNAJYE — Cámara Cívica (@CamaraCivica) September 4, 2019

Hay más: "Incluso cuando esas armas se muestran prestas para su defensa, parecen débiles y despreciables. Pero sus heridas, aunque pequeñas, son decisivas y mortales. Consciente de ello, nunca hiere antes de haber advertido generosamente primero, incluso a su enemigo, y prevenido contra el riesgo de pisarla. ¿Estaré acaso equivocado, señor, al pensar que ésta es una buena imagen del humor y la conducta de América?". En ese momento representaba el espíritu de los colonos americanos: esa serpiente hablaba de una nación joven que sugería que no iba a atacar hasta que no la molestaran, pero ay del que lo hiciera.

El símbolo ha ido virando levemente con el tiempo: hoy la utilizan sectores anarcocapitalistas, libertarios o liberales para quejarse contra los impuestos o las normas dictadas por el Estado. Su misión es la defensa de las libertades individuales. Pelea, meramente, contra la existencia del Estado y prima sobre todo la libertad económica y el individualismo. Esta idea va en la línea de la propia canción de Rosalía, Yo x ti, Tú x mi, cuando canta: "Somos dos cantantes como los de antes, el respeto en boletos y diamantes (...) Y mira, bang, bang, si con nosotros te entremetes".

El "Don't tread on me" también da nombre a la sexta canción del quinto álbum de Metallica y, cómo no, aparece en un episodio de Los Simpsons, en la sexta temporada. Bart le muestra el trasero a los australianos y en él lleva escrito la misma consigna.