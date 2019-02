Alejandro Sanz y Miguel Bosé empuñan el micro: guerra de conciertos en la frontera de Venezuela

El conflicto político entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro ha llegado a la música. Venezuela, que mantiene un conflicto político por la presidencia desde que Guaidó fuera reconocido como presidente encargado de la república por alrededor de cincuenta países, se enfrenta ahora a otro duelo con la música como protagonista.

El Vicepresidente Sectorial de Comunicación Jorge Rodríguez ha informado que los días 22 y 23 de febrero se realizará un concierto por la paz en el Puente Internacional Simón Bolivar, a diez kilómetros del concierto de Branson aproximadamente. Rodríguez ha añadido que “llevarán a Cúcuta pediatras, cirujanos y odontólogos” para que “puedan atender de forma absolutamente gratuita a la población de Cúcuta como una demostración de la mano solidaria del pueblo de Venezuela”.

Ningún artista internacional ha aceptado participar en el concierto pro-Maduro, que tiene como lema “Manos fuera de Venezuela”. No obstante, el fundador y miembro de la mítica banda Pink Floyd, Roger Waters, ha puntualizado en su cuenta de Twitter que el evento de Branson “no tiene nada que ver con ayuda humanitaria, democracia o libertad. Tiene que ver con Richard Branson”. El músico ha añadido que tiene amigos en Caracas y que no hay ningún tipo de “guerra civil o caos” en el país.

El espectáculo orquestado por Richard Branson –Venezuela Aid Live– tendrá lugar el 22 de febrero, coincidiendo con el primer día del concierto de Maduro, y tiene como propósito principal llevar ayuda humanitaria al interior del país. Tal y como se menciona en la página web, pretenden recaudar cien millones de dólares en un espacio de tiempo de sesenta días.

Miguel Bosé y Alejandro Sanz en un montaje de JALEOS frente a una bandera de Venezuela.

Por ahora, han sido invitados artistas como Carlos Baute, Paulina Rubio, Miguel Bosé y Alejandro Sanz, quienes han expresado su deseo de dar voz a una Venezuela “libre”. “Más allá del tema político, lo que queremos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo que está viviendo una de las crisis más importantes de su historia”, ha precisado Sanz. Bosé, por su parte, califica el evento como un “gran concierto histórico”. Los dos cantantes españoles ya habían criticado el gobierno de Maduro en el pasado y han querido sumarse a la iniciativa impulsada por Branson.

La cantante y actriz mexicana Paulina Rubio ha recordado que "el 90% de los venezolanos no cuentan con los ingresos suficientes para las necesidades básicas de su familia" y ha publicado un extracto de vídeo donde aparece ella cantando 'Solo le pido a Dios' de León Gieco con el título de "Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que lo injusto no me sea indiferente".

Diversos medios han confirmado la asistencia del cantautor franco-español Manu Chao tanto al concierto de Branson como al de Maduro pero el artista ha desmentido dicha información vía redes sociales: “Ambas informaciones son falsas”. Juanes, Maluma, Maná, Luis Fonsi y Lele Pons son otros de los nombres de la lista.