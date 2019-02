La Polla Records anuncia su regreso: "La última batalla me está esperando"

La noticia se ha ido mascando durante los últimos días y este miércoles se ha hecho oficial. La Polla Records, la icónica banda punk española, ha confirmado su regreso a los escenarios en lo que es sin duda un nuevo comienzo totalmente inesperada. Así lo ha confirmado el grupo en su cuenta oficial de Facebook: "Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando".

Ese es el breve mensaje con el que La Polla Records anuncia su regreso, acompañado de una imagen en la que aparecen el vocalista Evaristo Páramos, el guitarrista Manolo García, alias Sumé, y el bajista Abel Murua. Por el momento se desconocen los planes del grupo, aunque Evaristo tiene la agenda repleta de conciertos con Gatillazo, el grupo que fundó en 2004 tras la disolución de La Polla Records, a su vez en activo desde 1979 hasta 2003.

Formada en 1979 en Salvatierra (Álava), La Polla Records (o La Polla, como pasaron a denominarse posteriormente) grabó 13 discos de estudio con muy diversas formaciones, desde Salve (1984) hasta El último (el) de La Polla (2003). Uno de los episodios claves de su historia acaeció con la muerte en 2002 de Fernando Murua, alias Fernandito, a causa de un ataque cardíaco. Sustituido por un nuevo batería, la banda aún llegaría a publicar un último álbum antes de su disolución.