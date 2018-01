Jan Fabre, director de la bacanal: "Los nacionalismos de derechas acaban en guerra"

El dramaturgo belga Jan Fabre ha pedido hoy en Madrid, durante la presentación de su obra "Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy" que el Gobierno de Mariano Rajoy "trate con delicadeza al pueblo catalán" así como que le "ayude" para que "permanezca en España". Así lo ha manifestado Fabre horas antes de que mañana a las 19:00 horas de comienzo esta obra de 24 horas de duración, inspirada en la cara más oscura de la tragedia griega, que llevará a la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid 33 tragedias griegas de la mano de 27 actores y bailarines.

"Yo solo sigo la actualidad por las noticias pero me parecen alucinantes e inaceptables las imágenes de maltrato a la gente (en relación a lo sucedido en Barcelona en la jornada del referéndum del 1-O). Yo creo que eso no es propio de una democracia y me pareció estúpido por parte del Gobierno central de Madrid hacerlo", ha expresado. En cualquier caso, según ha puntualizado, en su país natal tienen "un problema también con los nacionalistas flamencos de extrema derecha".

"Y yo no simpatizo en absoluto con estos movimientos, de hecho ellos me han atacado física y mentalmente cuando por una instalación que tuve en el Royal Palace en Bruselas tuve que cambiar cuatro veces de domicilio en seis meses porque estaba continuamente amenazado y me esperaban en la calle para pegarme", ha recordado.

Así, para Fabre "quien no defienda Europa es imbécil" ya que considera que gracias a Europa se han tenido "70 años de paz". "La Historia ha demostrado que todos los nacionalismos y los extremismos de derechas acaban en el fascismo, en la guerra, en la gente matándose, no hay más que ver lo que ha pasado no hace tanto en los Balcanes. Creo que es increíble que la gente pueda votar a partidos de extrema derecha", ha concluido.