Muere Jean-Marc Vallée, director de 'Dallas Buyers Club' y 'Big Little Lies', a los 58 años

El director y productor Jean-Marc Vallée, ganador de un Emmy por dirigir la exitosa serie de HBO Big Little Lies y realizador de la cinta dramática de 2013 Dallas Buyers Club, con la que obtuvo varias nominaciones a los Oscar -Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron las estatuillas a Mejor actor principal y secundario respectivamente-, ha fallecido a los 58 años.

Su representante Bumble Ward informó este domingo que Vallée falleció repentinamente en su cabaña ubicada en las afueras de la ciudad de Quebec, en Canadá, durante el fin de semana. Por el momento no han trascendido las causas de la muerte.

Vallée fue aclamado por su enfoque naturalista del cine, dirigiendo a estrellas como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams y Jake Gyllenhaal durante la última década.

También tuvo bajo sus órdenes a Emily Blunt en la cinta La reina Victoria de 2009 y se convirtió en un nombre famoso en Hollywood tras rodar Dallas Buyers Club, protagonizada por Matthew McConaughey y Jared Leto, con la cual consiguió seis nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor película, que finalmente sería para 12 años de esclavitud.

Estilo personal

Oriundo de Montreal, Canadá, Jean-Marc Vallé acostumbró a rodar con luz natural y cámaras de mano y dar a los actores libertad para improvisar el guion y moverse dentro de la localización de una escena. Debutó en el mundo del cine con el thriller Black List (1995) y su primer gran éxito fue C.R.A.Z.Y., reconocida como una de las mejores cintas de 2005.

"Se pueden mover a donde quieran", comentó el cineasta canadiense sobre sus actores en una entrevista de 2014 con The Associated Press. "Es darle la importancia a la forma de contar la historia, a la emoción, a los personajes. Trato de no interferir mucho. No necesito cortar las actuaciones. A menudo, el cinematógrafo y yo pensábamos: 'Esta locación apesta. No es muy linda. Pero, hey, así es la vida'".

Se volvió a juntar con Witherspoon para dirigir la primera temporada de Big Little Lies en 2017 -ganando ocho premios Emmy y cuatro Globos de Oro-, y dirigió a Adams en Sharp Objects de 2018, también de HBO y muy bien acogida por la crítica y el público. Vallée ganó premios DGA por ambas series.

"Estamos consternados por la noticia de su repentina muerte y expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijos, Alex y Émile, su familia y su socio productor desde hace mucho tiempo, Nathan Ross", ha lamentado HBO en un comunicado, en el que definen a Vallée como un "cineasta brillante, un talento verdaderamente fenomenal que infundió a cada escena una verdad emocional y profundamente visceral".

Sigue los temas que te interesan