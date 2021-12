Muere Joan Didion, maestra del Nuevo Periodismo y cronista irrepetible, a los 87 años

Joan Didion, legendaria cronista del siglo XX estadounidense, maestra del llamado Nuevo Periodismo y autora de unas novelas hermosamente duras como El año del pensamiento mágico, ha fallecido a los 87 años de edad en su casa de Manhattan, en Nueva York. Según ha confirmado uno de sus editores a The New York Times, la escritora ha muerto a causa del Párkinson, enfermedad que padecía desde hacía varios años. Sus ficciones, ensayos, memorias y guiones constituyen el retrato más realista de la sociedad de su tiempo.

"Escribo estrictamente para averiguar qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué veo y qué significa. Para averiguar lo que quiero y lo que me da miedo", aseguraba Didion, nacida en Sacramento, California, en 1934. Sus obras y artículos periodísticos, publicados fundamentalmente en la revista Life y el periódico The Saturday Evening Post, son una radiografía cruda e implacable de la sociedad americana de la segunda mitad del siglo pasado. En Según venga el juego, una de sus grandes ficciones, considerada un clásico de las letras estadounidenses, la escritora exploró la realidad de las mujeres de finales los años 60 y la salud de esa generación atrapada entre el hastío de la guerra, el engaño de las apariencias y la amoralidad.

Joan Didion fue una pionera en muchos sentidos y se erigió en el rostro femenino del célebre Nuevo Periodismo, esa corriente de reporteros que contaron historias de forma inaudita, rebuscando en lo más profundo de su mundo, convirtiéndose en protagonistas de sus textos infinitos y barrocos, y que encabezaron figuras como Tom Wolfe, Truman Capote o Gay Talese, uno de los últimos supervivientes.

Didion (Sacramento, 1934) es autora de las novelas Río revuelto, Según venga el juego Book of Common Prayer, Democracy y The Last Thing He Wanted. También ha escrito varios libros de autoficción, como Where I Was From, Noches azules y la aclamada El año del pensamiento mágico, que fue ganadora del National Book Award y finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award . También ha publicado diversos libros de ensayo sobre la cultura y la política norteamericanas, una selección de los cuales se incluyen en Los que sueñan el sueño dorado, así como sus anotaciones inéditas Sur y Oeste. La mayor parte de su obra en lengua española ha sido publicada en Literatura Random House.

Graduada por la Universidad de Berkeley en California, le fue concedido el doctorado honoris causa en letras por las universidades de Harvard y Yale. Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y ha sido colaboradora habitual de The New York Review of Books. Junto a su marido, John Gregory Dunne, escribió también guiones cinematográficos, entre los que se encuentra el basado en Según venga el juego, llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan