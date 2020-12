Los cuatro hitos que ha alcanzado Pablo Díaz en 'Pasapalabra' hasta la fecha

Pablo Díaz (23 años) mantiene expectante a la audiencia de Pasapalabra. El joven tinerfeño llegó al programa el pasado 26 de junio y hasta ahora no ha podido llevarse el bote. Sin embargo, su nivel de conocimiento es tal, que hasta la fecha ha alcanzado cuatro récords, que lo convertirán en uno de los personajes históricos del formato. Este mes, incluso, podría sumar dos logros más a su lista de hitos, siempre y cuando no sea eliminado o no se lleve el bote antes de lo previsto.

"Tengo muchas ganas de llegar al programa 122 porque ahí sucederán dos cosas: por un lado, superaré a Orestes (119) y también las dos veces de Jero (121 y 120)", dijo hace unos días Pablo Díaz a quien le quedan escasos programas para conseguir ese récord que tanto espera y que podría lograr en una fecha que, en sus propias palabras sería "muy especial". Y es que ese día se transmitiría en pantalla la emisión en la que habría un millón de euros en el bote. Mientras esto ocurre, el concursante de Pasapalabra disfruta de sus cuatro grandes hitos.

1. El concursante más longevo desde la vuelta a Antena 3

Pablo Díaz y Nacho Mangut, en 'Pasapalabra'. Antena 3

Pablo Díaz es, hasta la fecha, el concursante que ostenta el récord de permanencia en la nueva era de Pasapalabra en Antena 3. El canario lleva 113 programas demostrando su habilidad y, aunque aún no ha podido hacerse con el bote, ya cuenta en su haber con más de 80.000 euros.

El tinerfeño, que desde pequeño ha destacado por su destreza musical, ocupa la primera posición de este ranking desde que Nacho Mangut cayera eliminado tras haber participado en 79 entregas.

2. La mayor suma de segundos

El pasado 26 de octubre, Roberto Leal (41) hizo una pausa antes de comenzar la prueba final para destacar uno de los logros de Pablo Díaz. "Esto lo vas a saber tú mejor que yo, seguro. Llegas con 94 segundos y ahora te lo sumaremos en 'El rosco'. Es la primera vez en esta nueva etapa, ¿estás orgulloso?", decía entonces el presentador del programa. Así, el concursante y su equipo, formado por Santi Rodríguez y la cantante Rozalén (34), conseguían una nueva marca en Antena 3.

En los 20 años de programa, solo hay un concursante que ha superado la marca de Pablo. Se trata de Fran González, quien en 2018 logró 97 segundos extras.

3. Forma parte del 'Club de los 100'

Hace poco más de dos semanas, Pablo Díaz superó el centenar de participaciones consecutivas en Pasapalabra. Fue el pasado 12 de noviembre cuando comenzó a formar parte del selecto 'Club de los 100', un reducido grupo al que solo han tenido acceso cinco hombres: Jero Hernández (252 -121 la primera vez y 120 la segunda-), Fran González (168), Antonio Ruiz (126), Orestes Barbero (119) y David Leo (109).

Hasta ahora, Pablo Díaz es el único que ha conseguido entrar a este exclusivo grupo desde que Pasapalabra regresó a Antena 3. El resto de concursantes formaron parte del programa durante su etapa en Telecinco.

4. 'Top 5' de rivales

Luis de Lama y Pablo Díaz en 'Pasapalabra'. Antena 3

El pasado 23 de noviembre, tras su duelo número 43, Pablo Díaz y el guardia civil Luis de Lama se convirtieron en la segunda pareja más competitiva en la historia de Pasapalabra. Únicamente los superan Jero Hernández y Orestes Barbero, quienes acumularon 75 duelos cuando el programa se emitía en Telecinco.

Pablo Díaz, de hecho, también ocupa la tercera posición del 'Top 5' de rivales. Y es que antes, el joven tinerfeño ya había alcanzado 42 duelos con Nacho Mangut, quien fue eliminado el 4 de septiembre.

