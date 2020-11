Primeras imágenes de la mujer de Roberto Leal embarazada: la nueva vida del matrimonio

Si hay alguien que puede presumir de que el 2020 es su año ese es Roberto Leal (41 años). El presentador despide el año pleno de felicidad en lo personal y exultante por su éxito profesional. Además de su incorporación a Antena 3 y al programa que la cadena le ha confiado, Pasapalabra, el sevillano se convertirá en padre por segunda vez. Otro vástago que llegará para hacerle compañía a su primogénita Lola, de tres años.

Fue el pasado mes de octubre cuando Roberto Leal desveló en su visita a El Hormiguero que su mujer, Sara Rubio, está embarazada. Semanas después del anuncio, JALEOS ha tenido acceso, en exclusiva, a unas imágenes que muestran por primera vez el segundo embarazo de la mujer de Roberto Leal, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación. Y es que, Sara Rubio dará a luz a comienzos del próximo año. En las fotografías se puede ver al matrimonio acompañando a su hija Lola al colegio y disfrutando de un paseo en pareja.

Roberto Leal y su mujer, Sara Rubio, acompañando a su hija al colegio. EL ESPAÑOL

Según ha podido saber este periódico, Roberto Leal y Sara Rubio madrugaron para llevar a Lola al colegio y, nada más dejar a la pequeña dieron un paseo hasta una panadería para comprar el pan.

Las instantáneas han sido captadas en las inmediaciones de su nuevo domicilio, donde se les suele ver compartiendo tiempo y juegos con Lola y Pepa, su inseparable mascota. El futuro bebé vendrá a redondear una familia ideal que, además, está de estreno. A mitad de este año, el matrimonio dejó el piso donde vivían en el PAU de Sanchinarro, para mudarse a una urbanización a las afueras de la capital. La nueva casa, un chalet adosado de 240 metros cuadrados, cuenta con dos plantas, un amplio patio interior, un garaje y 370 metros cuadrados de parcela.

La pareja aprovechó un buen momento en el mercado inmobiliario para comprar la casa de sus sueños por 365.000 euros, hipotecándose hasta el año 2050. Ya han pasado algunos meses desde su mudanza y tanto ellos como su hija se han integrado perfectamente a su nuevo entorno.

Tras dejar a su hija en el colegio, la pareja ha caminado hasta una panadería. EL ESPAÑOL

Éxito profesional

A las buenas noticias se suma su triunfo en su carrera como presentador. Desde que llegó a Pasapalabra, el programa se ha convertido en un éxito de audiencia. Tanto es así que el formato ha conseguido vencer a Sálvame en la franja horaria en la que coinciden.

Desde que comenzó su particular batalla contra Jorge Javier Vázquez (50), Roberto Leal obtuvo el favor de la audiencia. Pese a la rivalidad, el programa de Antena 3 conseguía en septiembre su mejor resultado hasta la fecha con un 18,4 por ciento de cuota de pantalla media, con picos del 21,4 en el tramo de El Rosco y superando así a Sálvame Tomate en dos puntos de cuota de pantalla (16,4). Pero el éxito no fue cuestión de un día. Desde hace dos meses, Pasapalabra ha logrado un liderazgo consecutivo. Este pasado lunes, de hecho, el presentador sevillano obtuvo el Minuto de Oro del día sentando frente al televisor a 4.033.000 espectadores y logrando un 24,4 por ciento de share.

Así, Roberto Leal ha aterrizado de pie en Antena 3, convirtiéndose en uno de los puntales de audiencia de la cadena de San Sebastián de los Reyes, que ya reconoce al andaluz como un valor seguro. Él, además, se siente feliz con los resultados obtenidos. "Hay un equipo que me ha dado mucha confianza. Tengo una legión de fans que acude a la cita diaria. Está funcionando muy bien, estoy contento", aseguraba hace unos días en su visita a El Hormiguero.

La pareja, junto a su hija Lola, quien se convertirá en hermana mayor. EL ESPAÑOL

Historia de amor

Roberto Leal se ha caracterizado por tener una vida privada bastante discreta. Sin embargo, en alguna ocasión se ha atrevido a contar su historia de amor con Sara Rubio. El pasado mes de mayo, también en El Hormiguero, dio algunos detalles de su relación.

"Ella trabajaba en Equipo de Investigación y yo sustituía a Susanna Griso en Espejo Público. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de 'acentito'. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó cinco o seis meses", explicó entonces Roberto Leal, quien terminó conquistando a su mujer gracias a un bonito obsequio. "Estaba grabando un documental de El tiempo entre costuras. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave", bromeaba.

Finalmente, Roberto Leal y Sara Rubio se dieron el 'sí, quiero' en septiembre de 2015. Hoy, cinco años más tarde y siendo padres de Lola, esperan a su segundo bebé, quien llegará para completar la familia.

La muerte de su padre

Tanto Sara como Lola han sido el mejor apoyo para Roberto Leal este 2020, un año en el que, si bien ha tenido éxitos que celebrar, ha sido el primero sin su padre, Pepe Leal, quien murió el 27 de diciembre de 2019, a causa de una larga enfermedad, y a pocos días de que el presentador diera las Campanadas.

RTVE fue la encargada de comunicar esta triste noticia a través de un mensaje en sus redes sociales donde hacían saltar todas las alarmas. "Querido Roberto Leal, en estos momentos difíciles te enviamos todo el cariño y un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros", escribía entonces la cadena.

Padre e hijo estaban muy unidos y era habitual que el presentador compartiera fotografías junto a Pepe en sus redes sociales. "Mi calvito preferido. Mi padre. Don Pepe Leal. No, no heredé su flequillo, pero tampoco sus ojos", escribió el sevillano en alguna ocasión, junto a una fotografía donde se les veía sentados en un sofá.

