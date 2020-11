Diego Losada sufrió un peligroso accidente de tráfico que dejó su coche siniestro total

Diego Losada (35 años) fue el invitado de la última entrega de Seguridad Vital, el programa de servicio público de TVE emitido los domingos por la mañana. El periodista acompañó en el coche a Carlos Gª Hirschfeld (56) y, desde su peligrosa experiencia, alertó a la audiencia sobre los reincidentes viales que pone en riesgo a todos los usuarios de la vía.

"¿Has tenido alguna vez un accidente de estos de ver muy cerca algo grave?", preguntó el presentador del programa, a lo que Diego Losada confirmó con la cabeza. "Afortunadamente iba solo. No tuvo consecuencias para nadie. Solo para mí, aunque no graves. Me quedé dormido", confesó el periodista, quien momentos antes reflexionaba sobre el respeto que se debe tener a las carreteras y los peligros que supone un coche o una moto. Y es que, este domingo el programa ponía su foco en una alarmante cifra: el 55% de los conductores reconoce haber cometido dos o más faltas graves contra la seguridad vial en un mismo año.

Mañana a las 8.50, @DiegoLosadaTv le cuenta a @CGHIRSCHFELD sus experiencias al volante (y en la moto). pic.twitter.com/usQtU4DgET — Seguridad Vital (@seguridad_vital) November 28, 2020

"Tenía una novia, nos fuimos a Lisboa todo el fin de semana, el lunes trabajábamos juntos. Era el día de mi cumpleaños y fuimos a tomar algo. No había bebido, no tenía nada que ver con eso. Era el cansancio", explicó el periodista. "Eran 42 kilómetros de vuelta y me desperté en el aire. Salí de la carretera secundaria y afortunadamente había una arenera. Rompí la valla de la arenera y el lecho de la arena me frenó el golpe. El coche quedó siniestro total. Me llevé el susto de mi vida", aseguró el que fuera presentador de La mañana de TVE, quien más allá de contar su experiencia no dudó en compartir con la audiencia una importante reflexión.

"La fatiga al volante es algo muy peligroso", aseguró Diego Losada, que ahora evita conducir con cansancio. El periodista, que suele hacer viajes de Madrid a La Coruña, su lugar de origen, comentó que realiza paradas "a rajatabla".

Un día antes, en la promoción del programa, Diego ya adelantaba que había sufrido un accidente grave hace 15 años. "Os contaré cómo pasó y cómo podemos prevenirlo", decía el periodista.

Último presentador de 'La mañana'

El pasado mes de septiembre, Mamen Asencio puso punto final a La mañana de TVE después de más de 11 años en antena. Entonces, la periodista reemplazada por sus vacaciones a Diego Losada, quien se convirtió en el último presentador del programa.

Tras cuatro meses colaborando en el formato, el coruñés se convirtió en el sustituto de María Casado (42), a quien también había sustituido durante sus vacaciones a comienzo de año. Aunque no contaba con la misma trascendencia que la presentadora, su rostro ya llevaba mucho tiempo vinculado a RTVE. Y es que, desde que en 2009 se incorporó a la redacción de La noche en 24 horas en la etapa en que Vicente Vallés (57) estaba al frente de este espacio de debate, su carrera en la cadena ha sido imparable.

