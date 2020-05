La nueva vida de María Casado: hablamos con su entorno sobre su futuro profesional en Málaga

María Casado pasa página. La presentadora tiene nuevo trabajo después de su despido fulminante de TVE. Fue el pasado martes cuando la feliz noticia se confirmó: Antonio Banderas (59 años) la ficha como responsable de su nueva productora audiovisual en Málaga. La empresa, SohoTV, estará vinculada a la actividad de su teatro del Soho y la idea será utilizar sus instalaciones para la grabación y desarrollo de contenidos tanto de teatro como de televisión. Banderas pergeñó la idea y no dudó ni un segundo en contar con María Casado (42), gran amiga desde hace años. Le tendió la mano cuando más la necesitaba.

Y es que, este proyecto llega para la presentadora en un momento idóneo. No han sido unas semanas fáciles para María Casado. Desde que el ente público anunciase que ella no sería la presentadora de La mañana en la próxima temporada, ha estado tocada y muy triste. Con el ánimo bajo. Ella había dado mucho por el espacio de TVE, por levantarlo con escasos recursos y JALEOS pudo conocer su gran desilusión, aunque estaba dispuesta a acatar y terminar temporada. Sin embargo, el malestar general en el programa, que no con sus compañeros, "venía de lejos" y una llamada lo cambió todo.

María dijo sí. Pronunció ese "hasta siempre" en su programa, se despidió y ahora "no puede estar más ilusionada con este reto tan bonito", como se hace ver desde su entorno. Es lo que necesitaba, un buen estímulo para volver a creer en sí misma. Y encima, en Málaga, tierra que adora. María y Antonio Banderas se conocen desde hace bastantes años y mantienen una bonita amistad que ha perdurado en el tiempo. Se desliza a este medio que María ve en la ciudad andaluza "un cambio de aires". Lo que de momento se desconoce es si Casado se instalará definitivamente en Málaga o estará a caballo entre esta ciudad, Madrid y Barcelona, donde reside.

Una de las razones que se aportan para no fijar su residencia en Andalucía es su cargo de presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Función en la que seguirá al frente y que "en los últimos meses se ha convertido en su mayor pundonor", cuando las cosas ya no iban bien en la pública. De hecho, según reza el Registro Mercantil, la única empresa que aparece a su nombre es la Academia.

En otro orden de cosas, se apunta que el entorno de Casado "apoya al cien por cien" este nuevo proyecto profesional que se le ha brindado. Están convencidos los que la frecuentan que, con él, María ganará en seguridad y es un trabajo -el de estar detrás de la cámara- que también le gusta y entusiasma. Sea como fuere, María está feliz y todo su entorno laboral de TVE, sus compañeros de programa, la ha felicitado por este gran paso en su vida.

Antonio, María y sus proyectos

En el comunicado que Banderas facilitó a los medios de comunicación se puede ver la ilusión, las ganas por hacer cosas nuevas en su Málaga y junto a Casado. Se harán espacios que propicien "un ambiente íntimo y cercano con el espectador", de modo que este los perciba "como si estuviera en uno de los asientos del patio de butacas".

"Esa complicidad con el público es lo que primará en nuestras propuestas", subrayaba en el escrito. En relación a la incorporación de María Casado, Banderas se deshace en halagos y destaca "su gran profesionalidad, credibilidad y experiencia. Tras la magnífica presentadora que yo había seguido durante años en televisión se hallaba una mujer inquieta, culta y cargada de ideas interesantes. Tiene una capacidad fresca e innata para la gestión y la creación de espacios televisivos".

En resumen, comienza una nueva vida para María Casado lejos de TVE y de esa mañana que tanto costó. Porque no han sido cuatro años de paseo para ella a la hora de levantar la audiencia de un ente público en caída libre. Venía de presentar Los desayunos, un formato diferente. Sin embargo, María consiguió reflotar de algún modo el espacio, insuflarle algo de share, un logro que, lejos de agradecérsele, "se lo han pagado de este modo", como apuntaba un buen amigo de la periodista hace unos días. Su salida de TVE no ha sido la única: Roberto Leal (40) fichó por Antena 3, el espacio de Máximo Huerta (49) se canceló y este pasado lunes se conocía que Xabier Fortes (54) era relegado al Canal 24 horas tras cancelarse Los desayunos de TVE.

