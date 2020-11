Tony Spina, nuevo concursante de 'La casa fuerte' tras la expulsión de JD

Sonia Monroy (48 años) y su marido, Juan Diego, han vivido su noche más complicada en La casa fuerte. Tras ser nominados por sus compañeros, este domingo el público ha tomado la decisión sobre quién de los dos debía abandonar el concurso, separando los caminos de la pareja.

La audiencia ha decidido que sea JD quien abandone el reality, algo que él aceptaba con resignación mientras su chica no podía parar de llorar: "La verdad es que no me siento feliz pero es la mejor decisión que ha podido tomar España porque yo estoy aquí por ella. De verdad que te agradezco la oportunidad y conocí mucha gente que vale la pena. Aprendí cosas de España: los bailes, la cocina, cómo se corta un jamón... España es un país muy bonito y tiene que conocer más las cosas buenas más allá que los cotilleos y las peleas", expresaba el modelo.

¡Así ha sido el momento de la expulsión de JD!



🔄 RT si ha sido tu concursante favorito https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte8 pic.twitter.com/hWJAgS4zyF — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 22, 2020

Sonia, por su parte, daba las gracias a sus fans por haber afrontado esta "decisión complicada" y se despedía de su marido con un beso de película, pronunciando un romántico "I love you" antes de que JD abandonase definitivamente la casa.

Tony Spina, nuevo concursante

¡Así ha sido el encuentro entre Sonia y Tony!: "Ay, no sé quién es" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte8 pic.twitter.com/b6xdrkm2MT — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 22, 2020

El programa continúa con los relevos de concursantes y, en este caso, el nuevo habitante de La casa fuerte será Tony Espina (31). El exnovio de Oriana Marzolli y de Makoke asegura llegar al concurso "libre de prejuicios", aunque será difícil que no resurjan ciertas rencillas del pasado con algunos de sus compañeros.

"Con algunos he convivido. Con Asraf ya habéis visto y no me cae bien. Con Rebeca también y es una falsa. Samira... tengo un tema pendiente que hablaré con ella pero no voy a poner ya toda la carne en el asador porque voy a quedar como un desquiciado", confesaba en sus primeros minutos.

Antes de incorporarse a la convivencia, Tony Spina ha querido confirmar lo que ya era un secreto a voces: ha comenzado una relación con Mayka, participante de la segunda edición de La isla de las tentaciones. "Entro con novia, sí. Cuando tengo novia soy muy respetuoso", señalaba.

¡Tony Spina se reúne por primera vez con sus compañeros! https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte8 pic.twitter.com/3ErZncGTzi — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 23, 2020

El nuevo concursante se ha estrenado como acampado y, además, ha visto cumplido su deseo de competir en pareja con Sonia Monroy, ya que antes de la expulsión Tony confesaba que veía "más cañera" a la actriz que a JD.

Uno de los aspectos que ya ha creado buenas migas en la pareja es la enemistad mutua con Asraf (24). Nada más llegar al jardín secreto, Spina y el novio de Isa Pantoja (25) protagonizaban un desencuentro después de que el marroquí llamase "falso" al ex de Makoke. Sonia, por su parte, mantiene un enfrentamiento con Isa y Asraf desde que ambos la nominaran la semana pasada.

