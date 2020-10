Oriana e Iván González rompen en directo tras echarse en cara sus problemas sexuales

Oriana Marzoli (28 años) e Iván González (28) han acudido este jueves a Mujeres y hombres y viceversa y ya minutos antes de comenzar el programa desde la cuenta oficial de Twitter del formato anunciaban que se había producido una gran discusión entre los protagonistas. La propia venezolana hablaba entre lágrimas y pedía a los fans del programa no se perdieran la emisión para "conocer toda la verdad".

Nada más entrar en plató la pareja se mostraba muy distante y decidían sentarse en sillas muy separadas. Enseguida ha estallado la polémica por boca de Oriana. La joven ha destapado ante los presentes y ante la audiencia que lo que va contando Iván sobre su idílica relación es una absoluta mentira y desvelaba que hace mucho tiempo que viven inmersos en una grave crisis: "No quieras suavizar una relación lamentable como la que tenemos". Oriana ha ido aumentado el tono contra su pareja y éste solo intentaba calmar la situación y poner frialdad ante sus supuestos problemas.

.@OrianaGMarzoli está rota y tiene muchas ganas de hablar 😢💔 Empezamos YA en @cuatro 📺 Muy fuerte la que se va a liar 😱 #MyHyV pic.twitter.com/aI7o6GiZyN — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) October 15, 2020

Ante la pasividad de Iván, su novia ha querido avivar aún más la guerra y ha decidido hablar públicamente de sus desencuentros sexuales hasta el punto de insinuar que el jerezano muestra dudas sobre su sexualidad: "No tienes apetito conmigo y creo que te falta nada para ir a buscar a un hombre. Llevamos dos semanas sin hacer nada". Además, ha puntualizado las veces que hacen el amor: una vez cada "8 o 10 días". "Antes me quejaba de que durabas poco tiempo, pero ahora ya ni eso... Se nota cuando es forzado y cuando lo haces por cumplir", ha concluido.

Esta afirmación ha dejado al presentador Jesús Vázquez (55) y a Nagore Robles (37) en shock, y el aludido ha asegurado que todo su falta de ganas se debe a las continuas discusiones con Oriana: "Con tus novios siempre argumentas lo mismo: que no disfrutas con ellos y que no tenéis buenas relaciones sexuales. Como estoy en la tele se ha dicho de mí hasta que soy homosexual, pero lo único que me pasa es que cuando estoy mal con ella... pues no me apetece".

Oriana no ha podido evitar derrumbarse en directo.

Ante tales ataques de Marzoli el joven andaluz finalmente ha saltado y le ha reprochado a su novia su actitud: "Yo ya no aguanto más porque mi relación está siempre pendiendo de un hilo. Yo la quiero muchísimo, pero ese carácter y esa impulsividad que tiene me hacen no poder más con esto. Tengo 28 años y necesito una cosa estable y tranquila".

A pesar de los graves ataques que se han lanzado en directo, y la gran pelea que han protagonizado durante casi toda la duración del programa, tanto para los presentes como para los espectadores que comentaban la situación en las redes no ha quedado claro si su ruptura es definitiva. Ambos han hablado de una crisis muy importante que están atravesando, pero no han querido poner en su boca el fin total de la relación. ¿Seguirán adelante?

