Oriana rompe a llorar: "Encontré un tanga que no era mío en la cama de mi novio"

Oriana Marzoli (28 años) se ha convertido en la protagonista del segundo bloque del programa Viva la vida en la tarde de este sábado en Telecinco. La colaboradora se ha sometido a La escalera de las emociones y con la presentadora, Toñi Moreno (47), ha abordado asuntos como la culpa, la mentira, la decepción y el amor. Precisamente en este último aspecto, la venezolana se ha roto al recordar una experiencia negativa del pasado con un exnovio.

Un día, haciendo la cama de su expareja, un joven empresario de Madrid a quien siempre ha querido evitar nombre porque huye de la prensa, encontró una prenda de ropa interior que no era suya. Oriana ha desvelado lo siguiente: "La gente no sabe mucho de esa historia. Yo no lo hablaba en público. Un día le hice la cama y me encontré unas bragas. Un tanga, literal, debajo de la almohada. Me dijo que habían sido sus amigos para hacerle una broma. Yo era tan tonta... me ponía a llorar. Y si lo pienso, ya lloro... No puedo hablar de ese tema".

Oriana Marzoli en 'Viva la vida'.

Entre lágrimas, Marzoli ha revelado que Toñi Moreno la conoció en su peor momento cuando su ex la engañaba una y otra vez. "Me conociste en mi peor momento sentimental. Yo quería ayudarle a salir del pozo. Varias parejas mías han tenido problemas personales y yo he querido ayudarlo. No puedo pasar por ahí. Yo no creo que no me quisiera, tenía problemas. Demasiadas cosas... Yo quería ayudarlo pero era una lucha perdida. Luego me veis siempre arreglada, maquillada, pero me hizo sentir muy poca cosa. Por su culpa tuvo un problema de autoestima baja".

Oriana Marzoli, además, ha hablado de sus orígenes: "Nací en Venezuela, soy hija de Cristina y Carlos. En Venezuela mis padres son abogados los dos. Mi madre no trabaja ahora en España, mi padre sí. Había que homologar el título de abogados... Soy hija única. Mi madre dice que fui concebida en un sitio mágico. Es muy fuerte porque ella dice que estoy llena de magia por ese sitio".

Oriana ha revelado que, cuando era una niña, era muy caprichosa: "Sí que es cierto, sobre todo en Venezuela, mis padres tenían buena situación económica. Siempre fui la muñeca de mi mamá. Lo que quería, lo tenía. Cuando era pequeña iba a la fiesta de una amiga, mi madre compraba un regalo y yo lloraba porque quería el mismo. Al final, compraba dos".

Oriana Marzoli en Telecnico.

Con respecto al concepto de la culpa, Carlos González, padre de Oriana, culpa a su esposa, Cristina, de ciertas actitudes de su única hija. "Mi padre dice que es culpa de mi madre pero creo que yo he salido superbién. ¿Qué tengo de malo realmente? ¿Que me pierden las forman? Sí. Iván me da consejos, los llevo a cabo y estoy mejor. Si no grito tanto y si no llego a los insultos, se me entiende mejor y la otra persona queda supermal".

Y continúa: "Con Rafa Mora me ha pasado. A ver, me siento culpable porque con mis padres he sido muy rebelde sobre todo en contestaciones. Me arrepiento mucho. Fui agresiva verbalmente, de los 16 a los 18. Con el resto, no me siento mala persona como para tener un sentimiento de culpa. Yo me meto con la gente cuando la gente se mete conmigo. Soy acción-reacción", ha concluido la polémica tertuliana.

En estos días, la hispano-venezolana mantiene una relación con el jerezano Iván González (28), con quien recientemente ha participado en el última reality de Mediaset, La casa fuerte.

