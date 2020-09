Los Morancos la lían en El Hormiguero con un chiste “de mal gusto”

Llevan varias décadas con el humor por bandera y, ahora, Los Morancos vuelven a ser noticia, esta vez por sus chistes y parodias sobre el coronavirus. Razón de más para que Jorge Cadaval (59 años) y su hermano César visitaran este lunes El Hormiguero. “Se acabó el codo, ahora lo del corazón. Yo me estaba acostumbrando ya a escribir hasta con el codo”, comentó Jorge nada más entrar al plató.

Antes de entrar en detalle, los sevillanos recibieron la tarjeta platino que les acredita como unos de los invitados selectos del programa. Después de los prolegómenos, Los Morancos comenzaron su show de chistes y bromas, incluyendo aquellos políticamente incorrectos, como el que contó César sobre un chimpancé y una prostituta. Las críticas en las redes no se hicieron esperar:

No fue la única ocasión en la que se salieron del guion. Por ejemplo, César cambió en varias ocasiones al patrocinador de la famosa tarjeta que reparte el programa. Pero ellos habían ido a hablar de su espectáculo, el que tendrán en el Teatro Rialto de Madrid desde este viernes 2 de octubre hasta el 8 de noviembre. Se llama ‘El desfase’ y reivindican el “teatro seguro”: “Cuando vas a la taquilla dejas tu DNI y correo electrónico, se entra y se sale progresivamente y hay distancia de seguridad entre las butacas”, expuso Jorge. Su hermano lo remató diciendo que “no ha habido ningún brote en las salas. Hay mucha gente que vive de la Cultura, a toda esa gente que nos ha alegrado durante el confinamiento les hace falta reír”.

“Estamos en el Teatro Rialto, que también tiene otra obra, ‘La obra que nunca sale bien”, dijo titubeando César, lo que le valió a Pablo Motos (55) para vacilarle, antes de pedir a sus invitados que explicaran en qué consiste su show: “Sale Corinna, Fernando Simón, el Rey emérito, Santiago Abascal, Pablo Iglesias…”, detalló César.

- "Corina, me encanta tu presencia"

- "Pues hazme una transferencia"

El Rey emérito y Corinna aparecen en la obra de @LosMorancos #MorancosEH pic.twitter.com/NlSKnqDUE2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 28, 2020

Historia 'real'

Uno de los detalles importantes, la hora en la que se suceden las funciones, supuso un motivo de discusión entre los hermanos. Poco después, César presumió de ser abuelo por tercera vez, a lo que Jorge contestó que él todavía no es abuelo. “Tú eres abuela”, le espetó su hermano. “No puedo con él, es que no sale del personaje de Abascal”, explicó Jorge.

Siguiendo con la obra, Jorge demostró que es el encargado de imitar a Corinna, a Pablo Iglesias y al Rey emérito. “César hace de otro rey, el de Emiratos Árabes, es Al-Regalá”, contó con su gracejo habitual, antes de recordar una anécdota con Don Juan Carlos: “Fuimos a una cena, me sientan al lado de Rey y antes de ello nos habían dado queso, que a mí me sienta como una patada en los testículos, no me gusta nada. En eso que el queso hace el efecto laxante, rápido, me entra un sudor malo. Por protocolo no te puedes levantar hasta que se levante el Rey. Se lo intenté contar por lo bajo a la de protocolo y él me dice: “¿Qué pasa, te estás cagando? Pues ve al váter”. No me dio tiempo a llegar al baño. Luego hice mis necesidades, vi que el calzoncillo estaba un poco sucio y me lo quité. Cuando volví me preguntó el Rey que si estaba mejor. No había terminado de contestarle cuando me entró otro apretón. Me miró a la cara y me dijo: “¿Te estás cagando otra vez?”. Fui al baño de nuevo y al volver me comentó que esperaba que ya hubiera acabado”.

Su historia con Juan Carlos I no se acaba aquí: “Eso hace muchísimos años, no había otras cadenas más que TVE. Salía el Rey vestido de militar dando el discurso, después se escuchaba a la Reina Sofía decirle que ya estaba la cena. Se levantaba y llevaba el pantalón de pijama y unas babuchas. Nos lo censuraron. Pero la Casa Real se ha portado siempre muy bien con nosotros”, zanjó César.

Preguntados sobre el sitio más raro donde han actuado, Jorge rememoró “un sitio donde estaban superados mujeres y hombres, además, no se reía ni Dios”. Tras ese recuerdo llegó el cuestionario de Trancas y Barrancas, el aperitivo a la actuación en directo de los Cadaval. A ritmo de ‘Sopa de caracol’ han parodiado la nueva normalidad, el uso de la mascarilla y la Covid-19: