Anabel Pantoja abandona el plató de 'Sálvame' al ver a Dulce

Después del enfrentamiento que tuvieron Isa Pantoja (24) y Anabel Pantoja (34), tras las declaraciones de Chabelita - haciendo referencia al directo que emitió Anabel Pantoja en su Instagram - afirmando que se comportaba mucho mejor que su prima y recalcar que sentía vergüenza por el comportamiento que había tenido por Anabel. Desde esa disputa han sido muchos los comentarios que han recibido ambas por la relación que mantienen las dos primas.

En su momento, Delapiedra habló para el programa de Sálvame y confesó estar muy disgustada con los ataques que había emitido la 'sobrinísima' hacia 'su niña'. Pasado un tiempo, la niñera de Cantora ha hablado y parece que desea mejorar su relación con la colaboradora de Sálvame.

Con la intención de acercar posturas con Anabel Pantoja, Dulce Delapiedra aceptó la invitación del programa estrella de Mediaset, presentado por Carlota Corredera (46), acudiendo a Sálvame. Sin embargo, no esperaba que la colaboradora de Sálvame abandonase el plató al verla entrar en plato con la frase: "Judicialmente no me puedo sentar al lado de esta persona".

"Se va la Pantoja, no mi Anabel, le ha salido la vena Pantoja. Yo venía en son de paz y me la he encontrado muy brava", se quejaba Dulce ante la reacción de Anabel. Otra de las cosas de las que se ha hablado es de la relación que mantiene actualmente con Isa Pantoja y es que a pesar de los rumores de que las dos se han distanciado, Dulce asegura que la relación es buena: "Divina". En cuanto a cómo le va todo, la niñera nos ha confesado que: "Todo muy bien".

De momento, las diferencias entre Dulce Delapiedra y Anabel Pantoja siguen sin estar resueltas. Dado que, como en muchas ocasiones ha mantenido, la 'sobrinísima' ni olvida, ni perdona todo lo que se ha ido diciendo de su familia a lo largo de los últimos años en todos los platós de televisión.

