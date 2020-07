Yola Berrocal reconoce que traicionó a Joaquín Prat: "No sé cómo pude hacerte tanto daño"

Frente a frente, así han estado Yola Berrocal (49 años) y Joaquín Prat (45) este jueves en El Programa del Verano. Un encuentro muy esperado, dado que tal y cómo la ganadora de La Casa Fuerte anunció a comienzos de semana, iba a ser la ocasión en la que revelaría la verdad sobre su relación con el presentador.

Fue la propia Yola quién durante su estancia en el reality contó a su compañera Leticia Sabater (54) lo mucho que le gustaba un presentador de Telecinco cuyas iniciales respondían a las de Prat. Comentario que volvió a sacar a la palestra unas imágenes que fueron publicadas en el año 2008, donde se los podía ver a los dos en actitud cariñosa y besándose en un parque. Desde el primer momento que su nombre se puso sobre la mesa, Joaquín no ha dudado en dar un paso hacia adelante y quiso retar a Berrocal para que contase lo que de verdad pasó entre los dos. "Si vamos a contar la historia la vamos a contar ella y yo, la verdad. Me parece oportuno que sea ella quién cuente esta historia aquí sentada", asintió el periodista.

Pues bien, el día ha llegado y Yola Berrocal ha sido la encargada de revelar cómo fue su relación con Joaquín. "Llevamos sin hablarnos 12 años y nos hemos saludado hoy en plató por primera vez. Tengo que decir que no he dicho nada de este asunto hasta que no estuvieras aquí, porque me parecía lo más elegante. Hay unas fotos que se publicaron y es obvio que en su día tuvimos un aquel. Nos vimos dos veces, creo, y quiero que expliques porqué no nos volvimos a ver más", ha dicho el presentador a su invitada.

"Te conocí en el gimnasio y creo que nos quedamos mirándonos, luego nos volvimos a ver en un sitio de copas porque yo era amiga de tu hermana. Nos dimos los teléfonos y quedamos", decía Yola, que por un momento no se ha puesto de acuerdo con Joaquín sobre cómo había conseguido su contacto. "Quedamos en un bar, estuvimos quedando y es obvio lo que sucedió, la cuestión es qué hacía ahí ese fotógrafo", ha esbozado el presentador para reconducir el asunto, cuestión que la protagonista de esta historia no ha podido esquivar.

"Resulta que unos días antes de que quedáramos hablé con una persona y me dijo que porqué no hacía unas fotos con algún famoso o con alguien que estuviera conmigo. Yo en ese momento estaba trabajando en televisión y no necesitaba nada. Entonces es cuando quedo contigo, le llamo antes de quedar y claro, nos siguió. Tu ibas a recoger una cosa que te habían dado, una titulación, y bueno... querían que saliera con una persona o pareja", asentía Yola, a lo que Joaquín ha respondido: "Era la primera vez que quedábamos, no hubo más".

Tras la confesión, Yola ha querido pedir disculpas por lo que hizo. Palabras que ha dicho visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos: "He estado analizando, y me digo '¿Porqué lo he hecho?'. Lo primero porque no gané dinero, y porque en ese momento yo estaba en televisión.Os digo que en 20 años no he llamado a ningún fotógrafo jamás, nada más que contigo. Me arrepiento muchísimo, te pido perdón y disculpas tanto a ti como a tu madre por haber traicionado tu confianza".

Joaquín Prat ha afirmado que él sintió ese gesto como "una traición", y que a sus oídos llegaron rumores que por esas imágenes Yola había llegado a cobrar 1.6000 euros. Dato que la concursante de realitys ha negado de manera tajante. "No sabía que esto te iba a hacer tanto daño, durante mucho tiempo he pensado en cómo te pude hacerte tanto daño", reafirma la exuberante ciudadrealeña.

Tras este gesto, y viendo cómo Yola estaba verdaderamente arrepentida de sus actos, Joaquín ha querido apostar por la cordialidad entre ellos. Un momento que ha sido muy aplaudido por sus compañeros de programa y que ha dejado atónitos a los telespectadores. Una 'deuda' que la ganadora de 'La Casa Fuerte' ha saldado con el que considera uno de los hombres más válidos que han pasado por su vida.

