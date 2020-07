El 'pinchazo' de Tamara Falcó con su ‘Cocina al punto’ en TVE: tibio estreno y fuga de audiencia cada día

Tamara Falcó (38 años) ha cumplido uno de sus sueños. Este pasado lunes la socialité estrenaba su primer programa propio, Cocina al punto, un espacio culinario en el que comparte plano con el chef Javier Peña. Sin duda, todo un regalo, y todo un reto, para la hija de Isabel Preysler (69), que le ha llegado pocos meses después de la muerte de su padre, Carlos Falcó. Lo cierto es que la expectación era máxima y desde TVE se anunciaba el fichaje de Tamara como la revelación de cara al verano, y a esa remodelación que se está llevando a cabo en el ente público.

Sin embargo, pese a lo novedoso, hay que puntualizar que el estreno se saldó con un discreto 7 por ciento de cuota de pantalla y 434.000 espectadores. Teniendo en cuenta que la media de la cadena pública está bajo mínimos, muchos lo entendieron como un despegue aceptable dentro de lo paupérrimo. El problema ha llegado cuando la segunda entrega registró un 5,4 por ciento y 336.000 espectadores; y la tercera, un 5,2 y 302.000 fieles.

Falcó en plena faena culinaria en 'Cocina a punto' TVE

Dicho de otro modo, está existiendo una importante fuga de espectadores cada día. Este medio ha podido conocer que la cadena no se rinde y que, pese a la evidente preocupación por el share, se seguirá apostando por el espacio. Se confía en Tamara y, sobre todo, en el tándem que forma con el chef Peña. Uno de los aspectos que se reforzarán de cara al futuro más inmediato será el perfil de los invitados al programa. Se insiste en que el espacio está empezando, "le falta rodar". De momento, lo que es un hecho es que se encuentra perdiendo seguidores a cada día transcurrido.

Falcó, emocionada hablando de su padre

El pasado lunes 6 de julio Tamara Falcó se mostraba en el estreno pizpireta, sonriente y haciendo gala de su característico sentido del humor. Demostrando una vez más -ya lo hizo cuando ganó la última edición de MasterChef Celebrity- que lo suyo con los fogones es talento innato. Una afición que no ha descubierto a una edad temprana, pero de la que sí pudo disfrutar junto a su padre.

"Me aficioné realmente a la cocina en MasterChef porque ví los avances culinarios que había habido en nuestra cocina, de los cuales siempre me hablaba mi padre, pero no sabía apreciarlo...", comentaba Tamara frente a cámara. Un bonito homenaje en un día muy especial para la socialité. Si bien es cierto que no muchos apostaron en un primer momento por las dotes culinarias de Tamara, su paso por el talent-show de cocina ha supuesto un antes y un después en su vida. Y es que, según ha confesado la heredera del marquesado de Griñón, está "totalmente enamorada" de la cocina. Una pasión que no practicó siendo más joven por culpa, según ella, de su madre.

Tamara Falcó junto a su compañero Javier Peña. TVE

"Siempre me ha gustado, pero nunca me dejaban hacer nada en casa porque a mi madre le daba miedo el fuego y ella odia el olor a cocina. Mi abuela sí que cocina bastante, pero no vivía con nosotros hasta que tuve 15 años", apuntaba este lunes Falcó, mientras elaboraba arroz verde con trigueros y espinacas, y de postre naranja preparada. Dos recetas perfectas para el verano y muy adecuadas para el público vegetariano. Además, Falcó y Peña han probado suerte en los fogones, hasta la fecha, con la pata de mulo con cherry y con la ensaladilla de guisantes en aguacate.

La idea de este espacio, producido por Onza, nació durante el confinamiento ante la paralización de la grabación de otros gastronómicos de su cartera como Comerse el mundo, Donde comen dos y Banana Split. "Vimos que el contenido gastronómico había aumentado un 170 % en redes sociales y en todos los ámbitos y quisimos crear un programa de entretenimiento con cocina y recetas", explicaba antes del estreno su director de Entretenimiento, Ferrán Estellés.

Peña es un cocinero vallisoletano con experiencia televisiva -fue concursante de Top Chef y en La 1 conduce Comerse el mundo-, y ella, Tamara, la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity. Sus estilos de cocina son bien diferentes, pero ambos intentan animar al público a probar "recetas tradicionales con una visión más actualizada".

[Más información: Tamara Falcó recuerda a su padre en el estreno de su programa de cocina]