Edurne: “David De Gea se emocionó cuando le enseñé por primera vez la canción que compuse para él”

Por segunda noche consecutiva, El Hormiguero tuvo protagonismo femenino por partida doble. En esta ocasión, las invitadas, videollamada mediante, fueron dos caras conocidas para el público habitual del talk show: Edurne (34 años) y Concha Velasco (80).

Definitivamente, los monólogos de Pablo Motos (54) son una verdadera caja de sorpresas. Esta vez habló de secretos para ligar: “Hoy quiero dar unos consejos para ser más seductores. La seducción es que una persona en principio no tenga un interés por ti y acabe teniendo una atracción rabiosa. El primer consejo viene de un experimento social que se hizo en una universidad. Mandaban a unos estudiantes a una cita sin tener ni idea de que formaban parte de un experimento. Los cómplices se limitaban a dar la razón todo el tiempo y la puntuación fue moderadamente alta. Luego lo repitieron, pero con los cómplices rebatiendo todo. La puntuación fue muy baja. Pero tras una tercera vía se vio que si al principio de la cita el cómplice se mostraba negativo y luego acaba dando la razón, la puntuación era muy alta. Esto se debe a que la cita sentía que había seducido al cómplice, su ego entró en juego y acabó”.

Pero el pack de consejos aún no había terminado: “El otro punto para seducir es llenar una necesidad insatisfecha. Un ejemplo fue el mismísimo Casanova. Entró en un bar donde había una mujer impresionante. Se sentó cerca de ella y se dio cuenta de que la actriz tenía problemas para pronunciar la erre. A los tres días volvió con una obra de teatro escrita con una peculiaridad: los diálogos de esta actriz no contenían erres. Cayó rendida a sus pies”.

Amor musical

Lejos de banalidades, la tertulia de este miércoles en El Hormiguero arrancó con unas críticas de Juan del Val (49) sobre varios asuntos con tono humorístico, pero después surgió un debate que abarcó el revisionismo, los peligros del pensamiento único o la gestión en la crisis del coronavirus. Como siempre, en las redes hubo juicios para todos los gustos:

#EdurneConchaEH Ostia q debate intenso y verdadero. Me encanta. De acuerdo totalmente. Lo del viento de llevo y HBO es de traca. Y tb de acuerdo cn Juan del Val. Los gatos no nos quieren. Si eso te pegan el corona — Harto De Engaños (@DeEnganos) June 10, 2020

Flipando con lo que están diciendo hoy... Definitivamente El hormiguero está canceladísimo 🤮#edurneconchaeh — 🦦 (@peachitaa) June 10, 2020

Así, casi de manera imprevista llegó la entrevista con Edurne, quien comenzó el confinamiento en Manchester, pero volvió a nuestro país por motivos laborales: “Volví a España porque saco disco, ‘Catarsis’, así que tuve que estar en cuarentena. Me ha venido bien este descanso, la verdad”

Sobre cómo ha vivido este periodo, la cantante bromeó con que, “antes de nada, me da miedo hablar de Inglaterra y de Manchester. Nosotros lo hemos vivido como en España, llegó un poco más tarde, la pena es que no lo vieron venir para actuar mejor. Tengo que reconocer que la semana pasada comencé a trabajar y voy con un spray desinfectando todo. Además, la mascarilla va conmigo a todos los sitios”.

El disco, que sale a la venta este viernes, y es el primero de la madrileña en los últimos cinco años, tiene un single de presentación muy personal: habla de su relación con el futbolista De Gea (29). “Tengo que decir que David no tenía ni idea. Me apetecía que en este disco, que estoy muy involucrada en todo el proceso, pudiera regalarle algo después de 9 años de relación. Le enseñé las otras canciones, pero con esta esperé. Cuando llegó al estribillo, que habla de los 9 años y se dio cuenta de que era para él, se emocionó un poco. También hay otras canciones que no están inspiradas en mi vida, que nadie piense, por favor, que tengo un desamor con David”, explicó.

Antes de despedirse, Edurne confesó que se divierte mucho con la red social Tik Tok: “Me lo paso muy bien, tanto haciendo vídeos como viendo los de otras personas. Me limito a hacer bailes o doblajes, básicamente”.

Al pie del cañón

Después de la habitual prueba de Trancas y Barrancas, entró en escena Concha Velasco con una confesión: “Estoy estupendamente, pero debo decirte, Pablo, que solo te he puesto los cuernos anoche. Ponían ‘Casablanca’ y por una noche no os vi”.

Eso sí, el confinamiento no fue muy positivo para la actriz: “Lo pasé muy mal, sobre todo al principio, porque no pude ver a mi nieto. Vino un día, pero con mascarilla. Además, como Manuel sabes que es tan precavido no me ha confinado, ha ido un punto más allá, no ha dejado entrar a nadie ni me ha permitido salir”.

A pesar de ello, Concha Velasco ha estado preparando un personaje para una obra de teatro en la que ya está trabajando: “He llegado del ensayo malísima. Me he maquillado, pero he venido con tanto hambre que me he comido un perrito y tengo estas pintas. Pero a estas alturas ya me da igual”.

Después de hablar de su estado físico y anímico, se dedicó a piropear a Juan del Val, justo antes de que Nuria Roca (48) recordó que se pinta los labios de rojo desde que vio una vez a Concha Velasco en Waku waku y le pareció “la mujer más guapa del mundo”.

Antes de despedirse, la actriz vendió un poco la obra en la que está trabajando: “Se llama ‘La habitación de María’ y es una preciosidad”. Cuando parecía que iba a decir adiós, Velasco tuvo tiempo para decirle a Marron (40) que estaba muy guapo afeitado y mojarse sobre la polémica retirada por parte de HBO del clásico ‘Lo que el viento se llevó’.