La tremenda bronca en directo entre Rocío Flores y José Antonio Avilés por Rocío Carrasco

La amistad entre Rocío Flores (23 años) y José Antonio Avilés (23) en Supervivientes llevaba toda la semana pendiendo de un hilo y, por lo que se ha visto este domingo, ya parece haberse precipitado al vacío. El enfrentamiento entre Avilés y Albert Barranco (25) ha hecho que la hija de Rocío Carrasco (42) tome partido por el segundo, acusando a José Antonio de mentir deliberadamente.

La tensión comenzaba el martes, cuando el colaborador de Viva la Vida acusaba a Barranco de tener una estrategia premeditada de acercarse a Rocío Flores para, según él, evitar salir nominado y "fastidiar" a Kiko Jiménez (cabe recordar que hubo fuertes rumores de lío entre Gloria Camila y Barranco cuando ella seguía con Kiko). Pero a la nieta de Rocío Jurado no le cuadra esa versión y asegura que, si Avilés realmente es su amigo, le habría advertido de esa estrategia nada más entrar al concurso.

Las diferencias entre Rocío y José Antonio se han hecho más que evidentes con el paso de los días hasta que, durante la gala de Conexión Honduras, ha estallado el conflicto con una gran discusión en directo.

Los espectadores fueron testigos de una escalada de reproches que comenzaba con una frase malintencionada por parte del polémico concursante: "Tú has venido aquí a limpiar tu imagen, porque sabes que la tenías muy manchada", espetaba.

La hija de Antonio David se defendía asegurando que ha ido a la isla ha hacer su concurso y no a darle "una exclusiva", a lo que Avilés respondía con otro dardo, afirmando que lo que tiene que hacer es arreglar los conflictos con su madre: "Yo, como hijo, me limitaría a no decir nada de mi madre" deslizaba. Con la sombra de Rocío Carrasco cerniéndose sobre la conversación, Rocío Flores ponía las cartas sobre la mesa: "Si pretendes hacerme daño con mi madre, monta y pedalea. Jamás me he planteado hacer una exclusiva hablando sobre mi madre porque me ha parido".

Pero Avilés seguía acusando a su compañera de haber hablado abiertamente de su relación con su madre: "Tú has insinuado que si no existiera otra persona habría buena relación entre tu madre y tú", reprochaba. Un comentario al que Rocío respondía sacando otro nombre a la palestra: "El primero que no quiere hablar de Fidel Albiac eres tú porque estás cagado de que te pueda poner una demanda".

Amistad rota

Rocío Flores y José Antonio Avilés se han convertido en enemigos. Mediaset

De esta manera, la cercanía que Rocío y Avilés habían mostrado desde el comienzo del concurso se ha esfumado por completo. La joven decidía nominar a su compañero el pasado jueves, evidenciando un distanciamiento que se ha confirmado este domingo con la discusión que todos los espectadores han podido ver en directo.

Entretanto, el reencuentro entre Rocío y Ana María Aldón (43) ha ayudado a ambas a acercar posturas, olvidando el conflicto que arrastraban por la tibieza de la mujer de Ortega Cano a la hora de defender a su nietastra frente a Yiya. Las dos se han mostrado muy cómplices e incluso han charlado sobre Rocío Jurado: "Tenía muchas ganas", ha confesado la diseñadora.

