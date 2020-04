Rocío Flores estalla contra Ana María Aldón en 'Supervivientes': "Me ha defraudado"

Rocío Flores (23 años) ha vivido este jueves una de sus noches más tensas en Supervivientes por una fuerte discusión con Ana María Aldón (43) y nuevos ataques de Yiya (31) que le han provocado tal ataque de ansiedad que ha tenido que abandonar la palapa llorando.

La relación entre la joven y la mujer de José Ortega Cano no ha sido buena desde el comienzo del concurso, y Aldón ha considerado que parte de esta enemistad se ha debido a la intromisión de José Antonio Avilés (23), uno de los personajes más polémicos de esta edición.

Ana María Aldón recriminó a José Antonio Avilés que se entremetiera en su relación con Rocío Flores.

"La tiene todo el día en su boca y lo que me duele es que intente enfrentarnos. Él solo quiere una entrevista de Rocío Flores y una mía", ha comenzado explicando la diseñadora, al tiempo que pronunciaba una frase que no ha sentado nada bien a Rocío: "Yo vengo a concursar y a mi familia yo la tengo en España".

Tras escuchar estas duras palabras la hija de Antonio David (44) no ha podido reprimir su enfado y le ha espetado: "Estoy súper harta del mismo tema siempre, estoy hasta las narices... Prefiero una persona se acerque a mí y sepa quien es y sacar mi parte positivo, que otra que se acerca a mí para dar a entender que no es para ganar minutos de televisión discutiendo conmigo", ha asegurado.

"Prefiero a una persona como Avilés a mi lado, que a otras como Yiya o Antonio Pavón que están todo el día comiendo el tarro para tener minutos de televisión", ha añadido la joven.

Rocío Flores ha asegurado que Ana María Aldón se arrepentirá de cómo está actuando cuando regrese a España.

Jorge Javier Vázquez (49) ha querido profundizar en el tema, y le ha preguntado a la hija de Rocío Carrasco (42) qué piensa sobre las palabras de Aldón: "Ella te lo ha dicho todo. Yo sé defenderme sola y te voy a decir una cosa, he echado en falta que me eche un capote, y que dijera que se iba a ir con Yiya de copas y que la aprecia me mató".

La tensión ha continuado aumentando con cada una de las intervenciones, aunque Ana María ha seguido dando a entender que ella no tiene ningún problema con Rocío: "Ella es parte de la familia, pero ya está ahí José Antonio a por todas con Rocío (para defenderla)".

Algo con lo que no ha estado de acuerdo Rocío Flores: "Yo entré aquí haciendo mi concurso pero teniendo claro que, si tenía a una persona que formaba parte de mi familia y se veía en un compromiso, yo iba a sacar los ojos por ella. Pero ella no lo ha hecho. Sí, me ha defraudado".

A lo que ha añadido que tiene claro que Ana María se arrepentirá de su concurso: "Cuando llegue a España y vea lo que tiene que ver, que ella decida lo que tiene que hacer. Yo ya he decidido lo que voy a hacer en este concurso y es seguir igual".

Nuevo ataque de ansiedad

En medio de este cruce de reproches, Rocío se ha levantado llorando de su sitio y ha abandonado la Palapa asegurando que Yiya le había insultado: "Me voy, te lo juro por Dios que me voy, Yiya me ha llamado morsa otra vez", ha explicado.

"He dicho que estaba haciendo soniditos de morsa, si a ella le perjudica mucho a otros se les llama cacatúa y nadie se ha molestado, pero es que nos gusta mucho hacernos la víctima", se ha justificado la exremeña.

Acto seguido, Jorge Javier ha intervenido para informar de que el equipo del programa no va a tolerar más este comportamiento: "Esto es algo que a mí se me escapa, la organización me acaba de comunicar que va a tomar medidas sobre lo que acabas de decir", le ha indicado el presentador.

Yiya ha recibido una nominación disciplinaria tras haber insultado a Rocío Flores.

Algo que no ha terminado de entender Yiya: "A una persona se le llama cacatúa y no pasa nada, pero a otra se le dice que hace ruidos de morsa y es una barbaridad, el rasero lo medimos regular", ha repetido.

Una excusa que Jorge Javier no ha aceptado: "El reino animal es muy variado como para utilizar precisamente el calificativo de morsa, esta vez ya no cuela", ha sentenciado. Poco después, el presentador ha comunicado a la superviviente que la organización había decidido nominarla como medida disciplinaria. "No nos tomes por gilipollas, ni a mí, ni a la audiencia”, advirtió, "lo que se dice por televisión tiene mucha repercusión, así que no alimentes debates que no acepta la sociedad".

