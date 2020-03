Bomba en Supervivientes tras el robo descarado de Fani y Rocío Flores, ¡expulsión por ladronas!

Estoy que ardo, que quemo, ¡encendido de la indignación! Y me alegro, claro que me alegro de sentir eso... como espectador. Doy gracias a Supervivientes por que sea capaz de crear tramas que me pongan como una moto: eso significa que estamos vivos y sentidos. Que, pese a este confinamiento que anestesia la vida y las emociones, ¡hay un producto que aún remueve conciencias y te agita el alma! Ese es Supervivientes 2020... Gracias, otra vez gracias.

Yo no soy ningún adivino -ojalá lo fuese de verdad-, pero desde el minuto uno he sabido este jueves que Rocío Flores (23 años) y Fani -sí, la de La isla de las tentaciones, esa etiqueta que la acompañará mientras viva- eran malas-malísimas. ¡Unas ladronas de tomo y lomo! No me creo su inocencia, entre otras cosas porque no han demostrado lo contrario y porque el programa ha salvado de la 'cadena perpetua' a Nyno y Jorge, los grandes acusados. El espacio, a través de un vídeo esclarecedor, ha sido capaz de desentrañar esta patraña... y ellas, tan panchas y dignas, miran el plasma como si atisbasen una obviedad.

Estefanía junto al montaje de los arroces 'desaparecidos'. Mediaset

Como si no fuesen las instructoras de una mentira mal armada, como si no fueran unas ladronas de película, pero de las baratuchas. ¡Lo son, nadie me mueve de ahí! Son listas, rápidas y un tanto sagaces... pero no inteligentes. Pronto el puesto de los helados se les desmonta como un castillo de naipes. Ay, Dios, que acabo de caer en que ustedes no conocen aún la trama. ¡Cómo no me avisan! Resulta que Fani y Rocío acusan a Nyno y Jorge de haberse comido varias raciones de arroz blanco de forma subrepticia. Ellas han sostenido que ese arroz, la noche anterior, estaba prácticamente a rebosar.

Ambas, como dos leonas, casi devorando en directo, a machetazo y bocado limpio, a Jorge y Nyno. "Con mi comida no juega nadie", defiende una; "Yo to he visto mojar piña en azúcar", apuñala la otra. Ellos, cual cerdos viéndose en las puertas del matadero femenino, no son capaces de esgrimir una sílaba. Acongoja... ¡acojonados! Nadie los iba a salvar de la silla eléctrica hasta que el programa, por fin, les ha quitado la soga del cuello. ¿Y qué ha pasado después?, se preguntarán ustedes. Nada.

O sea...a Rocio le parece mal q ellos “supuestamente” se coman su racion de arroz,pero no q su “amiga”zampe la lata de todos...🤮🤮🤮#EnCasaConSV pic.twitter.com/6w7HTTsaGO — MAY (@HONEYSD) March 26, 2020

Fani me está pareciendo muy rastrera... no puedes acusar de algo y hacer lo mismo. #EnCasaConSV — αηα 🖤 𝐁𝐓𝐒➳ тнє єтєяηαℓ ❄ 𝕄𝕆𝕋𝕊𝟟 ♡ ˡᵒᵛᵉˡʸ~ (@lolipopbts1) March 26, 2020

Fani reclamando su porción de arroz y al final acaba comiéndose la ultima lata que tenian sus compañeros que verguenza a parte que no hacen nada estos dos de supervivientes nose como pueden estar estas dos cuando no estan haciendo nada #EnCasaConSV #SVGala6 pic.twitter.com/lecsSU8xgS — ⚡️✈️👑💜Maria😷 🏡 Yo Me Quedo En Casa 🏡🦠😷 (@24Nenitasexy) March 26, 2020

Fani bájate del pedastal que estás un poco subidita #EnCasaConSV — Alba Rodriguez (@albitalp) March 26, 2020

Oye, una balsa de aceite. Como si nada hubiese pasado. Las dos fieras, hechas unos corderitos. Encogidas, sumidas, casi pusilánimes. ¿Qué ha ocurrido? ¿No será que ellas son las auténticas ladronas? WhatsApp a las 23:39 a mi móvil. "Han sido ellas. Tenlo claro y elimina este mensaje. Yo no te conozco", se teclea. Siempre tú, siempre fiel. No las ha parido, pero las trata. Y mucho. ¡Ladronzuelas de pacotilla! Ellas, en su silencio llevan la penitencia. Hagan caso a ese mensaje: mienten como bellacas.

¿Que por qué nadie dice nada? Porque no sale rentable enfrentarse al poder, es darse contra una pared. Y no, no hablo por la pobre Fani, que es un peón en el ajedrez de este concurso. Hablo de ella. De Rocío Flores. Tendremos noticias nuevas de ella en breve. Ya ha pronunciado la palabra que hasta ahora se tenía prohibida a sí misma: agresiva. Vendrán capítulos jugosos, pero, ya saben, el timing de la tele manda. Cada cosa, a su momento. Queda mucha bomba, mucho sufrimiento para Rocío Carrasco (42).

Ah, que no quiero que se me olvide. Y lo voy a dejar como el que no quiere la cosa: ¿por qué siempre se salva Fani de la expulsión? ¡Cuatro veces, señores! ¡CUATRO! ¿A qué se deberá? Demasiada suerte, ¿no creen? Vale, sí, este jueves salió nominada... pero verán cómo se salva. A mí me hablan de que el pobre Christofer se está descosiendo los bolsillos a llamadas para salvarla. Ay, no sé, a saber.

Ivana y Hugo Sierra durante la emisión de 'Supervivientes'. Mediaset

Por cierto, esta ha sido la noche en que se han unificado todos los grupos. Ahí, como dato. A partir de este jueves, solo habrá un grupo, se acabaron las divisiones. Felicidades a Elena, la madre de Adara, que aunque la siga atisbando con recelo no para de pescar la tía. Menuda racha lleva. Ah, y con esto juro que cierro -que luego me quedan unos artículos insufriblemente largos-, ¡ESTAFADO ME HALLO CON HUGO E IVANA! No me creo nada su historia, ni yo ni nadie en España, ¿por qué fuerzan tanto? Claro que, piensen como programa, ¿qué otra carpeta hay? El deber manda.

Ni yo he celebrado el mes con mis ex's con tanta ilusión y enamoramiento como esta pareja. #EnCasaConSV #SVGala6 — mariangeles (@Mariaangeeleess) March 26, 2020

Un mes te amo ???? #EnCasaConSV — Sandrita ⚕️🌧️🇮🇨 (@sandrita4757) March 26, 2020

Nominados: Fani y Ferre

