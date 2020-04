Rocío Flores amenaza con abandonar y Antonio Pavón es evacuado de 'Supervivientes 2020'

Rocío Flores (23 años) ha estado a punto de abandonar Supervivientes 2020. Su encontronazo con Yiya (31) durante la emisión de Tierra de Nadie de este martes ha sacado de quicio a la hija de Antonio David (44).

La joven llegaba a la playa sin saber que tendría que saldar las deudas pendientes con los habitantes de Playa Desvalida. Allí la esperaba una guerrera Yiya que, a pesar de decir que venía en son de paz, empezaba a atacarla desde el primer minuto.

"Veo que comes bien, ya me han dicho que te comes lo de los otros... ¿Sabes por qué me han traído? Porque han decidido darnos una noche de amor", le decía y continuaba con: "Ahora voy a ser yo la que te enseñe buenos modales. No se miente y no se roba. También comentarte que los minutos de gloria en este programa no dependían de ti ya que yo sigo aquí. Y nada, me encantaría poder compartir contigo todo el tiempo que me quede; si no me voy el jueves, claro. Así que, Doña Estrella Polar, te doy mi enhorabuena o mi más sentido pésame".

Una serie de ataques a los que Rocío Flores respondía: "Eres la persona que más daño me ha hecho en esta edición y de una forma más sucia", y zanjaba el tema con "en mi educación no entra tratar con este tipo de gente". Una sonada respuesta a la que Yiya contestaba con un rotundo: "En la mía tampoco entra relacionarme con gente que roba y que miente".

Tras el fuerte enfrentamiento, la nieta de Rocío Jurado tenía un reencuentro más agradable con su amiga Ana María Aldón (43). Pero ni eso pudo quitarle el disgusto a la joven que, durante la publicidad, amenazó al equipo de Honduras con abandonar.

La propia Lara Álvarez (33) explicaba así la situación a la audiencia: "Durante este pequeño descanso de publicidad, Rocío ha sufrido una pequeña crisis donde me decía que se quería ir. Pero cuando he explicado el juego de recompensa, la he visto que se ha levantado, ha cambiado de energía ¡y se queda!".

Una crisis que Rocío Flores zanjaba con este discurso: "Dije que venía a superar todas las adversidades y creo que lo que me acaba de pasar es otra más. Así que me voy a quedar aquí hasta que la audiencia lo decida".

Antonio Pavón, evacuado

Antonio Pavón sufre dolores que podrían deberse a una hernia. Mediaset

Al comienzo de la gala, Carlos Sobera (59) anunciaba que Antonio Pavón (38) había tenido que ser desalojado de la isla por motivos de salud. El torero se había quejado de dolores que podrían deberse a una hernia, por lo que está siendo sometido a pruebas.

Una de las que más echa en falta al superviviente es Ana María Aldón, que no dudaba en lanzarle un mensaje de ánimo: "Quiero que vuelva. Yo le voy a dar aliento para que se quede aquí y nosotros le ayudaremos a hacer las cosas. No hace falta que haga tanto esfuerzo".

