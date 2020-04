Las confesiones sexuales de Ana María Aldón y su bronca con Yiya en 'Supervivientes'

En la última entrega de Supervivientes: Conexión Honduras se ha visto una faceta de Ana María Aldón (43 años) totalmente desconocida hasta ahora. La mujer de Ortega Cano sigue viviendo su 'segunda juventud' en el concurso y, con la ayuda de Yiya (31), está mostrando su lado más pícaro.

La diseñadora, que fue atacada por un cangrejo, emitía un alarido que despertaba las bromas de su compañera. "Cada vez que pegas un chillido de esos pienso que viene tu marido. Un día va a venir y no te voy a creer. El día que te pase algo o que aparezca tu marido en pelotas, no acudiré", bromeaba.

Lejos de ruborizarse, Ana María respondía con humor a Yiya: "Con mi marido en pelotas no chillo, tengo familia". Una frase que daba lugar a una conversación sobre la vida sexual de ambas.

La mujer del torero se mostró muy cómoda durante la charla, incluso cuando su amiga teorizó sobre la anatomía de Ortega Cano (66). "Mi marido está muy bien en todos los sentidos", respondía ella.

Aldón, que tiene un hijo con Ortega Cano, confesaba que están dispuestos a volver a ser padres: "Queremos tener otro niño. Pero si no lo tenemos a la vuelta de Supervivientes, no lo vamos a tener después. Aunque mi marido tiene una puntería...".

La soltura de la diseñadora era tan evidente que incluso coqueteó con sus compañeras Fani e Ivana. La argentina acusaba a Ana María de haberle "metido mano", aunque ella se defendía asegurando que, de fijarse en una mujer, lo haría con Fani, revelando además una anéctoda que tuvo con la exconcursante de La isla de las tentaciones mientras dormían juntas: "Fui a cogerla pensando que era Ortega y cuando me giré vi dos pechos, me equivoqué de pleno".

Tensión en directo

Pese a la gran complicidad entre Ana María y Yiya, su estrecha amistad se ha resquebrajado durante la gala de este domingo. Las concursantes vivían un enfrentamiento en directo después de que la joven, nominada disciplinariamente por llamar morsa a Rocío Flores (23), tratase de explicar a Jordi González (57) que no pretendió insultar a nadie y que se refirió a varias personas que estaban emitiendo "sonidos de morsa".

Tras la conexión en directo, Yiya estallaba contra Aldón por no haberla defendido pese a haber sido testigo del momento que estaba relatando: "Me están diciendo que me han nominado por meterme con el físico y no lo he hecho".

Y es que la mujer de Ortega Cano ha mostrado una actitud más imparcial en el conflicto entre Yiya y Rocío desde que su marido, durante la llamada en directo, le pidiera que apoyase a su 'nieta'.

