Rodrigo Fuertes rompe su silencio y desvela la verdad de sus mensajes a Adara

El nombre de Rodrigo Fuertes Puch (29 años) ha salido a la palestra como el principal causante de la ruptura entre Adara Molinero (26) y Gianmarco Onestini (23) tras asegurar el italiano que no le gustaron unos mensajes de su novia con el que fuera su compañero de reality en Gran Hermano.

Rodrigo ahora ha roto su silencio y ha explicado cómo ha vivido la polémica y la verdad que se esconde tras los mensajes que envió a Adara. Además, también ha respondido qué tipo de relación tiene con Fiama Rodríguez, de La Isla de las Tentaciones, y en qué punto se encuentra su vínculo su ex, Bea Retamal (23).

¿Qué tal está llevando lo del confinamiento?

Bien, pero bueno en casita todo el día y que pase rápido para todos sobretodo.

¿Qué decían aquellos mensajes que envió a Adara?

Yo ya lo dije en su día, no había nada y ni hay nada en esa conversación. De hecho, hablé con Adara para que lo explique, lo saque o lo que quiera y es que de verdad es que no voy a entrar más en eso porque de verdad que no hay nada. Lo único que voy a decir es eso, que no hay nada.

¿Es cierto que en su día ella lo tenía bloqueado?

Ella me tenía bloqueado cuando salimos de la casa hace cuatro años.

¿Por qué?

No, supongo que, porque allí en la edición no nos llevamos muy bien tanto ella como yo, como mi exnovia y tal, y yo creo que al salir de allí me bloqueó... Hace cuatro años de esto, ya hace un montón.

¿Fue usted quien se puso en contacto con ella ahora?

No, yo no me puse en contacto. El padre de mi mejor amigo es Pedro, que es el novio de Elena, madre de Adara, y cuando estaba Adara en la edición me pidieron ayuda para ver si había gente que podía apoyarla y en ese momento la apoyé. Hasta ese momento no supe nada de ella, por eso es todo tan raro porque yo hasta que ella no sale de la casa y me agradece todo, yo no hablo con ella en estos años entonces por eso te digo que no hay más.

¿Ahora mismo cómo es su relación con ella?

Pues hombre, ahora hablamos más porque con este lío nos explotó a los dos en la cara pues hablamos más. Pero es lo mismo, que cómo está, cómo está llevando esto y ya está. Nada más.

¿Cómo se encuentra ella?

Pues yo lo que he hablado con ella está muy mal. Está destrozada, le viene grande todo esto y que pase rápido.

¿Usted cree que Gianmarco lo ha cogido como excusa esos mensajes para irse?

Yo es que a él no lo conozco y no tengo referencias de él. Nunca lo he visto, no sé cómo es y eso lo sabrá Adara. Yo sé que lo que hablé con Adara no tiene importancia y si el motivo ha sido ese para que se vaya, pues no sé.

¿Son mensajes cariñosos o mensajes normales?

Nada, si es que son mensajes normales de amigos de risas. Si salió el otro día un mensaje de que yo la decía que cuando saliese del polígrafo si lo dejaba que me llamara... La frase siguiente es yo sé que os vais a casar, entonces son mensajes que no hay por dónde cogerlos.

Fuera de contexto, ¿no?

Fuera de contexto si los coges y tal sí, y lo que hemos hablado es de broma y no hay nada ni picante ni nada de nada. Ni íbamos a quedar a escondidas como dicen... Además, ella vive cerca de mi casa y no la he visto nunca, entonces es absurdo todo.

Y de Fiama es amigo, ¿no?

Fiama sí. Fiama trabaja en una discoteca que es de unos amigos míos hace años y coincido con ella desde hace un montón de tiempo.

¿Qué es eso de que decían que querías hacerte un montaje con Fiama?

Es que han dicho tantas cosas que ya no sé... Es que no, es absurdo. Yo he tenido la opción de ir a programas, de tener canales de Mtmad y demás, y me he decidido mantener al margen, aunque si algún día me apetece lo haré, pero en ese momento pues no quería. No tengo necesidad de hacer un montaje y, además, dice que todo esto era para entrar al Dúo y yo al Dúo entraba con mi exnovia Bea. Es absurdo, no tengo necesidad.

¿Qué tal con Bea?

Con Bea... No tenemos trato a penas. La vi antes de Supervivientes y le deseo que le vaya muy bien y ya está.

¿Es verdad que le regaló una pulsera?

Sí, de la buena suerte. Una que llevaba yo, roja, porque la vi asustada y la vi con nervios y al final, pues bueno, hemos estado mucho tiempo juntos y pese a todo lo que ha pasado es gente a la que tienes cariño y quieres que le vaya bien. Entonces sin más, pasó eso y ya está.

¿Cree que tiene razón Bea cuando dice que a Adara siempre le gustó Rodri?

Es que no lo sé. Yo creo que no porque si a Adara le gustara, ella está soltera y yo también y podríamos tener un acercamiento y no hay nada... Eso de todas maneras se lo tenéis que preguntar a Adara, pero ya te digo yo que creo que no.

