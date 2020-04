Desvelamos cuánto ha pagado Canal Sur a la productora de Juan y Medio este 2020

Juan y Medio (57 años) sigue cosechando éxitos con su programa, La tarde, aquí y ahora, que con más de diez años en antena se ha convertido en toda una seña de identidad de Canal Sur. El espacio promete seguir más tiempo en emisión y la cadena autonómica no duda en renovar el contrato que tiene con la productora del presentador, Indaloymedio S.L., y por el que solo este año ha desembolsado más de 1,5 millones, según ha podido saber JALEOS.

Se trata de una cantidad (con el IVA incluido) que está destinada a la realización del espacio del entretenimiento durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Es decir, poco más de medio millón de euros por mes.

En general, es habitual que la producción del programa de Juan y Medio se gestione de esta forma: a través de contrataciones públicas que se renuevan periódicamente por un periodo de tres meses. El trimestre anterior (de septiembre a diciembre de 2019), la productora del andaluz recibió más de 1,3 millones de euros; anteriormente (de julio a septiembre) fueron de más de 900.000 euros... y así sucesivamente.

Juan y Medio en su plató de Canal Sur. Europa Press

Sin embargo, el programa La tarde, aquí y ahora, no es la única fuente de ingresos de la productora de Juan y Medio. A través de esta sociedad el presentador ha gestionado gran parte de sus contratos con la cadena pública y su empresa ha sido la encargada de realizar la mayoría de estos proyectos.

Unos acuerdos comerciales con una cadena de gran importancia que explican por qué en 2018 esta sociedad ingresó más de 9,7 millones de euros. Solo ese año recibió más de seis licitaciones públicas para producir La tarde, aquí y ahora; Menuda noche y el programa especial Siempre jóvenes.

El contrato con Canal Sur da sentido a estas cifras, pero también conlleva unos ingentes gastos que redujeron el beneficio final de la productora en ese mismo ejercicio a poco más de 1,5 millones de euros.

Llevar a cabo proyectos de tal calibre como los que ha presentado durante estos años Juan y Medio, con unos escenarios complejos, con multitud de personal implicados y una duración considerable explican que solo en 2018 Indaloymedia desembolsara más de cinco millones solo en pagar sueldos y en los costes de explotación.

Todos estas cantidades hacen posible la realización de La tarde, aquí y ahora, un programa muy querido por los andaluces, y especialmente por el presentador, que habla con mucho cariño del espacio de Canal Sur: "Es un programa pionero que va dedicado a personas mayores que están solas, que es la peor enfermedad. Gente que ve menos, que tiene problemas de salud, que come casi todos los días lo mismo, que sufre el abandono de los hijos y no tiene sitios para relacionarse… Nadie les enseñó a dirigirse a ciertos sitios, tienen una castración cultural, sexual y religiosa muy grande. Económicamente no van bien y la soledad les destruye. No quiero presumir, pero me llaman de otras cadenas nacionales y no me veo saliendo de este programa, a mí me genera una gran satisfacción ver venir a dos personas mayores de la mano diciéndonos que llevan juntos 15 meses o 2 años", aseguró Juan y Medio durante una entrevista con Pablo Motos (54) en El Hormiguero.

"Son gente mayor que tiene ganas de viajar, de vivir, que no quieren esta soledad, a mí me pesa en el alma y me parece fantástico que podamos paliarlo. Y no es tanto el que viene como el que está en casa, que encuentra algo de esperanza", añadió el presentador sobre La tarde, aquí y ahora.

Un programa menos

En octubre de 2019 este periódico pudo desvelar que Canal Sur había decidido no renovar el programa Menuda noche, en emisión desde el año 2004, y quitarlo definitivamente de antena.

Canal Sur canceló el año pasado el programa 'Menuda noche'.

El espacio, también producido por Indaloymedia S.L., emitió su último episodio el pasado mes de julio. "Sí, es cierto, el programa ya no se emite", confirmaron de forma escueta a este medio.

Una fuente cercana al presentador desveló que este revés profesional fue algo duro para Juan y Medio: "Ha entristecido mucho no solo al presentador, sino también a todo el equipo". Una noticia con la que terminaba el largo recorrido de Menuda Noche, que tras su primera emisión en 2004 se había logrado convertirse en uno de los espacios mejor valorados por los andaluces.

[Más información: Juan y Medio: “Me han hecho ofertas a nivel nacional, pero me siento muy orgulloso de 'La tarde aquí y ahora'”]