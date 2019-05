Mónica Hoyos declara su amor a Colate en el directo de 'Supervivientes'

Mónica Hoyos (42 años) está viviendo uno de sus mejores momentos en la isla de Honduras. La expareja de Carlos Lozano (56) está volviendo a sentir el amor y no precisamente con el que compartió su vida durante muchos años. El hombre que está consiguiendo que la concursante se derrita con cada palabra que le dedica es el mismísimo Colate Vallejo-Nájera (47), que ha pasado de tener un acercamiento con Isabel Pantoja (62) para ahora hacerlo con la peor enemiga de Miriam Saavedra (25).

Durante la gala de Supervivientes, se emitió un vídeo donde se escuchan las cosas bonitas que Colate le dice a Mónica durante los últimos días. Lo cierto es que juntos forman el equipo perfecto, se apoyan, se comprenden y se animan para seguir adelante y no derrumbarse ante todas las adversidades del concurso. La expareja de Carlos Lozano le dedicó unas palabras muy tiernas a su compañero especial del concurso: "Hace mucho tiempo que no tengo novio, me he dedicado a mí y aunque haya sido una elección propia, me gusta mucho que me digan cosas tan bonitas".

Mónica Hoyos y Colate se muestran cada vez más unidos en 'Supervivientes'. Telecinco

Colate, por otro lado, no podía evitar sonreír ante las palabras que su mano derecha le había dedicado en directo delante de todos los concursantes del reality. Habrá que esperar a que pase el tiempo para saber si la llama del amor se prende del todo y vemos como ambos se sumergen en una aventura amorosa en Honduras.

Cabe recordar que las primeras semanas de concurso, Colate estaba muy a gusto con Isabel Pantoja y muchos aseguraban que entre ellos podía surgir algo más que una amistad. Lejos de que esto se produjese, ahora la cantante está notablemente molesta con la relación que la expareja de Lozano está teniendo con el concursante. Parece que una vez más, la tonadillera no ha tenido suerte en el camino del amor y tendrá que seguir esperando a que llegue ese hombre que sepa comprenderla y apoyarla en todas sus decisiones.

[Más información: Mónica Hoyos y Colate Vallejo-Nágera, más cerca que nunca en 'Supervivientes']