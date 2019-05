Carlos Lozano, expulsado de 'Supervivientes': se le acabó la guerra al enemigo de la isla

Carlos Lozano (56 años) ha sido expulsado de Supervivientes 2019 en un intenso duelo con Chelo García Cortés(67). Sin embargo, pese a que han sido grandes hondureños, la audiencia se ha decantando por mandar a España -al palafito de consolación- al que fuera uno de los grandes guerrilleros estrella. Si bien desde que entró en Honduras mantuvo una actitud bélica, lo que se traduce de él, en el último tramo de su concurso, ha sido una falsa armonía para con la isla y sus habitantes. En concreto, con Chelo, en la que encontró una amiga tras unos desencuentros iniciales con Isabel Pantoja (62).

Así como las aguas se calmaron en Honduras con respeto a Pantoja, Chelo y las Azúcar Moreno -las cuales, estas últimas, finalmente optaron por decir adiós envueltas en polémica-, Lozano optó por una actitud -pasados los días- muy impactante. En concreto, contra Dakota, a la cual se ha enfrentado directa y sanguinariamente en sus últimos minutos de concurso: "No cocinan, hay tensión, hago el fuego siempre y, claro, me cabreo". Poco menos que viene a aseverar que los jóvenes se despiertan rozando las dos de la tarde, y Oto Vans replica -que no niega su gandulería-, lo que sigue: "Luego, si no hay fuego, que no llore".

Lozano quejándose del concepto 'millennials'.

Sus 'antecedentes'

Lozano tiene experiencia en este tipo de programas y lo ha demostrado. Y es que, ya destacó en GH VIP 4. Durante su estancia en la casa de Guadalix se enfrentó a sus compañeros y dejó patente que tiene un fuerte carácter. Cualidades que han dado mucho juego en el país caribeño, cuando el hambre ha apretado y el cansancio han dado la cara.

Con su participación en el citado reality de convivencia, Carlos Lozano regresaba a la televisión después de varios meses alejados de las cámaras. La última vez que los espectadores pudieron verlo fue el pasado en noviembre de 2018 en Sábado Deluxe. "Hablé con mis jefes y les pedí un descanso, ellos lo entendieron y me dejaron la puerta abierta", contó durante el programa. Parte de su exilio mediático vino motivado por el enfrentamiento continuo que vivió con Miriam Saavedra (25) y con la madre de su hija Luna, Mónica Hoyos. Fueron meses repletos de peleas y reproches por parte de los protagonistas.

