"Hipócrita" y "forzado": las redes cargan contra Jorge Javier tras su disculpa con Dakota

Jorge Javier Vázquez(48 años) ha entonado el 'mea culpa' con Dakota tras su fuerte enfrentamiento el pasado jueves. Después de que el catalán, en directo, estallara contra la concursante después de que esta le recriminara el no poder hablar con su padre cuando Isabel Pantoja (62) sí lo hizo con su hijo Kiko Rivera (35), Vázquez ha aprovechado la gala de este jueves para disculparse.

Pese a que la joven quería hacerlo antes de tiempo, nada más arrancar el reality, Vázquez la emplazó. Quería disculparse en el momento idóneo. Y lo ha hecho de esa fatídica frase que entonó -"Con los pollos que le montabas a tu padre en Hermano Mayor, y ahoras mueres por hablar con él-. Cuando ha tenido un momento propicio, el conductor del concurso ha llamado a un aparte a Dakota.

Jorge durante sus disculpas. Mediaset

"El pasado jueves tuvimos un desencuentro importante tú y yo. En lo que te dije yo intenté poner nota de humor, pero no era ni el momento ni el tono adecuado. No estuve al nivel y quiero pedirte disculpas si te hizo daño y te hirió, como me hizo ver tu padre. No es nada vergonzoso ni criticable el participar en Hermano Mayor, es más, diría que es un crecimiento personal importante. Te pido disculpas, creía que serían todo risas. No va a volver a suceder, no quiero que esto te desequilibre", ha sido, grosso modo, el discurso del Jorge. Ante él, Dakota solo ha atinado a apostillar: "Gracias, también te pido disculpas por las formas".

Acto seguido, y sin más preámbulos, la hondureña ha cortado la conversación y se ha dirigido con sus compañeros. Jorge, por su parte, solo ha remachado: "Uno se equivoca cuando está vivo. Lo importante es el diálogo". Y, en ese instante, enfocan a Pantoja y él tira de humor: "Vaya, me la enfocan cuando también tengo una conversación pendiente con ella". Sea como fuere, pese a las disculpas, las redes sociales han cargado duramente contra el catalán. Le han venido a sentenciar de "mentiroso", "forzado", "poco creíble" y "aleccionado por el programa".

La bronca que le deben haber echado a JJ para que pida disculpas 😂😂 #SVGala5 — V 🐾 (@vanesa_v90) 23 de mayo de 2019

las disculpas de Dakota es de ser una tía de puta madre pero j.j no te crezcas ni te lo tengas tan subido que tú la cagaste y no tienes razón y sigues siendo un imbécil #SVGala5 — Gabi (@Gabiidz28) 23 de mayo de 2019

Jajaja pedazo de hipócrita te pudo la soberbia y ahora lo quieres arreglar,dijiste lo q realmente pensabas que eres mas malo que un nublao #SVGala5 — Luci (@Luci09939552) 23 de mayo de 2019

Lo que le pasa a JJ es que se escuda detrás de "humor negro" por las críticas que tuvo cuando se lo dijo en serio.#SVGala5 — Antisocial (@PelirrojaLOST) 23 de mayo de 2019

