Anabel Alonso, acusada de machista por "forzar" a Jordi Cruz en 'MasterChef': ella se defiende

Fue durante la celebración del programa especial de MasterChef en TVE -en la que se reunieron el pasado martes varios concursantes de ediciones anteriores- cuando se desató el escándalo. Ya no en el concurso culinario, sino en las redes sociales. Resulta que Anabel Alonso (54 años) fue una de las invitadas, y lo cierto es que su visita no pasó inadvertida en absoluto. En esta ocasión, no ha sido un revuelo positivo: parte del público la ha tildado de "machista" en Twitter por su comportamiento con Jordi Cruz (40).

Todo por un beso. Y es que, la intérprete quiso besar en los labios a Jordi y, ante su negativa inicial, comenzó a perseguirlo por el plató hasta que, finalmente, consiguió su objetivo. Tras esa escena, algunos usuarios de Twitter no entendieron la comedia que ella defiende, y el primero en desatar la avalancha de críticas fue un tuitero que escribió lo que sigue: "Si esto fuera al revés ardería España, pero no, como es una mujer forzando a un hombre a que le bese se le anima". Además, adjuntaba la foto de un tuit anterior de la actriz que versaba: "Solo sí es sí".

Una pregunta ¿Sabes lo que es un programa de tv? https://t.co/4ptFObPFVu — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 28 de mayo de 2019

Si esto fuera al revés ardería España, pero no, como es una mujer forzando a un hombre a que le bese se le anima, atención a los comentarios. https://t.co/2twscTOidK — Joan Planas (@joanplanas) 28 de mayo de 2019

La intérprete ha salido al paso sin dudarlo, argumentando que el momento se contextualiza en el show de un programa de televisión, y no ha sido la única que ha querido replicar. "Alucino que no sepáis que en un plató de televisión se pactan muchas cosas y que se juega a que parezcan que no. O sea, que tanto Anabel Alonso y Jordi Cruz están haciendo entretenimiento televisivo y no se fuerza a nadie", escribía la actriz Itziar Castro (42).

Alucino que no sepáis que en un plató de televisión se pactan muchas cosas, y que se juega a que parezcan que no, o sea, que tanto @AnabelAlonso_of y @JordiCruzMas están haciendo entretenimiento televisivo y no se fuerza a nadie! https://t.co/tKEsYcB4ND — Itziar Castro (@ItziarCastro) 28 de mayo de 2019

En todo este embrollo, el propio Jordi Cruz no ha dudado en pronunciarse: "Si es que despiertas pasiones, amore. Cómo puede ofender un beso de mi Anabel. Tú besa, leches, que la vida es mucho mejor con besos por doquier". De hecho, este no es el primer beso que recibe el chef de la actriz, ya que durante su edición era muy común. Quienes son seguidores de este programa saben que los besos han pasado a formar parte de la historia de MasterChef.

Si es que despiertas pasiones amore!!! Como puede ofender un beso de mi Anabel!! Tú besa leches que la vida es mucho mejor con besos por doquier!! — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 29 de mayo de 2019

