Los Gregori contra los Villagrá, las familias detrás de Grefusa y Facundo que se enfrentan por los kikos de Irene Rosales

Si hay un tema que esta semana ha venido a dar algo de alegría a la últimamente monótona prensa del corazón, ese ha sido el que ha protagonizado Irene Rosales (35 años) y su divertida y sorprendente campaña publicitaria.

Por si hay alguien que anda un poco despistado estos días, la exmujer de Kiko Rivera (42) es la nueva imagen de la última estrategia de comunicación de la empresa de frutos secos Grefusa.

En una lona gigante en la calle Atocha, una de las más transitadas de Madrid, aparece la que un día fuera nuera de Isabel Pantoja (69) promocionando el nuevo mix de snacks con un mensaje que es una indirecta muy directa a su expareja.

Campaña publicitaria de Grefusa.

Mientras ella posa con una bolsa de frutos secos en una mano y un kiko en la otra, se puede leer: "Un mix con un mal kiko es un mal mix". Unas palabras con una clara referencia al Kiko podrido que ella también se comió durante sus años de matrimonio con el hijo de la tonadillera y con el que tiene dos hijas.

La reacción del Dj no se hizo esperar y a través de un durísimo comunicado recordó a su exmujer: "Hay una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares van a cambiar. La vida que tienes es gracias a comerte un Kiko".

Irene, lejos de sentirse mal o arrepentirse de nada, se muestra encantada con su trabajo y Jessica Bueno (35), otra de las ex de Rivera con el que también tiene un hijo, se ha puesto de su lado en esta guerra. Incluso Chabelita (30), hermana del damnificado, ha manifestado públicamente que la campaña es muy graciosa.

El pequeño culebrón no acaba aquí. En un giro inesperado de los acontecimientos, la marca Facundo, rival de Grefusa, ha respondido a la campaña publicitaria con otra campaña genial.

La marca ha utilizado el fenómeno viral para promocionarse y lanzar un nuevo producto: "Irene, te has vuelto a equivocar de Kiko", se puede leer en el anuncio que también se muestra en otra pancarta gigante.

Ahora lo que parecía una acción promocional más se ha convertido en una especie de batalla publicitaria entre dos marcas históricas de aperitivos con apellido familiar, donde el humor y las redes han amplificado la rivalidad.

Grefusa

Con ellos ha empezado toda esta fantasía. Detrás de esta conocida marca de frutos secos se encuentran los Gregori, una familia valenciana que ha levantado un imperio que factura más de 160 millones de euros. Fue José Gregori Furió quien fundó la empresa en 1929 en Alzira de la nada.

"Mi padre y su hermano fueron la primera generación y empezaron casi desde cero. Mi padre empezó a tostar los frutos secos en el horno de pan de mi otro abuelo panadero cuando no lo estaba usando y eso le dio un valor diferenciador al producto", explicó Agustín Gregori, actual CEO y nieto del fundador, a este medio en un reportaje en 2023.

"Mi tío era el que veía más allá, se atrevía, y mi padre era más conservador. Uno tiraba y otro frenaba. Y en el 86, mi tío Alfredo vio que esto de los frutos secos no iba a funcionar porque no tenían peso, marca ni diferenciación y los precios iban a la baja. Así que no sé cómo lo hizo pero convenció a mi padre y a los bancos para cambiar de negocio y comenzar con los snacks. Si entonces facturábamos 400 millones de pesetas, la inversión en máquinas era de 600 millones. Yo me imagino plantear ahora algo así y me dirían que estoy loco. Pero lo consiguió".

Al frente está ahora la tercera generación -formada por cuatro miembros- que ha tenido el reto de adaptarse a las redes sociales y a las campañas virales. Un reto que han aprobado con nota aunque no fue nada fácil porque venían de una comunicación tradicional.

Agustín Gregori, CEO de Grefusa.

De ellos es también la campaña viral de Leticia Sabater en 2023 o el anuncio gigante que colgaron, un año antes, frente al Congreso de los Diputados invitando a los políticos a firmar 'La Pipa de la Paz'. Por esta publicidad se alzaron con el Premio Eficacia por "traer buen rollo" a las elecciones de Madrid.

El último de sus hitos ha sido inaugurar su nueva planta de frutos secos, también en Alzira, que cuenta con casi 10.000 metros cuadrados y en la que la familia ha invertido 13 millones de euros.

Los Gregori también son dueños de Frutorra, líder de frutos secos en Portugal.

Facundo contraataca

Apenas unas horas después de la lona de Grefusa, Facundo -su rival en el mercado- desplegó la suya. La empresa palentina se coló así en el centro de la conversación, disputándose el protagonismo de la campaña original.

La familia Villagrá reaccionó a contrarreloj y con gran maestría. Están curtidos en la materia. Suyo fue el Premio Nacional de Creatividad por su campaña Conversaciones y su director comercial, David Villagrá Blanco, se alzó como el Mejor Director Comercial y Marketing en 2015.

Facundo Blanco y Lola de la Fuente. Web de la empresa

La empresa comenzó su andadura en 1944, en plena posguerra española. Facundo Blanco y Lola de la Fuente, que estaban recién casados, se lanzaron a la venta de uno de los pocos alimentos que se podían adquirir libremente en el mercado, los frutos secos, principalmente, avellanas y cacahuetes que el matrimonio tostaba en la trastienda de un establecimiento de ultramarinos.

Diez años más tarde, coincidiendo con el aniversario de la empresa introducirían su producto estrella, las pipas de girasol, que comenzaron a tostar con una técnica propia, el aguasal.

Tras Facundo y Lola llegó el relevo generacional con sus hijos, y después con sus nietos. A día de hoy, la empresa la tiene una parte de la familia Villagrá junto a su socio Artá Capital. Este accionista mayoritario entró en la compañía tras la muerte de Vicente Facundo Villagrá en marzo de 2020.

La rivalidad que han protagonizado esta semana los Gregori y los Villagrá Blanco, con su toque de humor y audacia publicitaria, es el ejemplo de una competencia empresarial sana y divertida. Ambas empresas han generado una viralidad positiva y, sobre todo, han hecho que los consumidores se rían mientras deciden entre pipas, frutos secos y otros snacks.