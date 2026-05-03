El municipio español perfecto para recorrer a pie: a 30 km del Parque de Doñana, sin playa y con un Conjunto-Histórico

A apenas unos kilómetros de Sevilla y a unos 30 de la entrada norte del Parque Nacional de Doñana, existe un municipio que, sin necesidad de playa, se ha convertido en uno de los destinos más agradables para recorrer a pie en el sur de España.

Se trata de Camas, una localidad estratégica en la comarca del Aljarafe que combina historia, paisaje y vida urbana a escala humana.

Ubicado a orillas del río Guadalquivir, Camas actúa como la puerta natural al Aljarafe. Su cercanía con la capital andaluza -basta cruzar el río- hace que muchos la consideren una extensión de Sevilla.

El antiguo ayuntamiento de Camas.

Sin embargo, el municipio conserva una identidad propia, marcada por su ritmo pausado y su carácter de pueblo. Su geografía, de relieve suave, invita al paseo sin esfuerzo, con enclaves como el Cerro del Carambolo, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas del skyline sevillano.

Pero si hay un elemento que sitúa a Camas en el mapa es su valor histórico. En este mismo cerro se descubrió en 1958 el célebre Tesoro del Carambolo, un conjunto de 21 piezas de oro de 24 quilates que revolucionó el conocimiento sobre la civilización tartésica.

Este hallazgo convierte al municipio en un enclave clave para entender una de las culturas más enigmáticas de la península ibérica. A ello se suma su patrimonio religioso, con templos como la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que refuerzan su identidad como conjunto histórico.

Más allá de su pasado, Camas presume de ser cuna de grandes figuras. La más universal es Sergio Ramos (41), nacido aquí en 1986 y convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente.

El Carambolo de Camas y su yacimiento arqueológico.

El municipio mantiene vivo su vínculo con el deporte, visible en calles, instalaciones y en el orgullo local. No es el único nombre destacado: también han surgido toreros como Paco Camino y numerosos artistas flamencos.

Sin embargo, el verdadero encanto de Camas está en su forma de vivirse. Su diseño urbano prioriza al peatón, con plazas conectadas, comercios de proximidad y una vida social que se desarrolla en la calle.

A ello se suma la Vía Verde de Itálica, un itinerario llano y accesible que conecta con las ruinas romanas de Itálica, ideal para caminar o ir en bicicleta.

Sin litoral, pero con el Guadalquivir como referencia, Camas demuestra que no hace falta playa para disfrutar del aire libre.

Su clima, su escala y su historia la convierten en un destino perfecto para redescubrir el placer de caminar.