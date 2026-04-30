Sara Carbonero escribe una desgarradora carta a su madre: "Es como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo"

Sara Carbonero, con su madre y su hermana Irene, en una imagen de sus redes sociales. @saracarbonero

El pasado 13 de abril, la vida de Sara Carbonero (42 años) sufrió el golpe más duro de su vida con el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo.

Ahora, 16 días después de aquel tristísimo adiós, que se produjo tras una larga enfermedad, la periodista ha querido rendirle un homenaje público a través de una carta cargada de dolor, pero también de una gratitud infinita.

"Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá", comienza el escrito que ha compartido en sus redes sociales.

Sara Carbonero ha compartido en sus redes sociales una emotiva carta a su madre, Goyi Arévalo. @saracarbonero

"Todo lo hacía por ti"

En su misiva, la presentadora plasma de manera muy sincera la aflicción que siente tras perder a su progenitora, a la que estaba muy unida.

"Aquí estoy, escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida. Y lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme, siempre animándome", continúa.

Sus líneas evidencian, además, que su madre era el motor principal de cada uno de sus logros: "En realidad todo lo hacía por ti, mamá. Para que estuvieses orgullosa, para sacarte una sonrisa, para verte feliz".

En el texto, Sara describe con crudeza el vacío cotidiano y la incredulidad ante la ausencia de quien fue su refugio constante: "Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte ni olerte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban".

"Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo", prosigue.

Sara Carbonero ha publicado un álbum de fotografías familiares en las que aparece junto a su madre. @saracarbonero

"Qué orgullo ser tu hija"

A pesar de la desolación, la presentadora subraya el esfuerzo que ella y su entorno están realizando para honrar su memoria. "Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme".

"Por eso no quiero que la tristeza y la rabia que siento ahora me paralicen. Por eso aquí abajo somos más piña que nunca, Irene, los niños… Nos cuidamos como a ti te gustaría", relata, mencionando a su hermana y a sus hijos como el núcleo de resistencia familiar.

La carta también sirve para poner en valor la figura de Goyi Arévalo. Una mujer que, según las palabras de su hija, dejó una huella imborrable en su pueblo natal, Corral de Almaguer, y en todos los que la conocieron.

"Mamá, desde donde quiera que estés necesito que sepas que has dejado un vacío muy grande porque eras una mujer excepcional. No sabes lo que te quería la gente y cómo me han hablado de ti todos estos días. En la iglesia no cabía un alfiler. Todo el que tuvo la suerte de conocerte te define como una mujer buena, generosa, dulce, valiente, discreta".

Y añade: "Una mujer que nunca tuvo una mala palabra hacia nadie, una mujer sin prejuicios. Que era todo amor, bondad, que se desvivía por los demás. Por tu familia, tus nietos, tus amigos… Qué orgullo tan grande ser tu hija".

Sara Carbonero, con su madre, Goyi Arévalo, en una instantánea de su cuenta de Instagram. @saracarbonero

"Qué orgullo ser tu hija"

Finalmente, Sara Carbonero cierra su despedida con una mezcla de resignación y esperanza, prometiendo mantener un diálogo eterno con el cielo.

"Me alivia imaginar que ahora estás en un lugar mejor, eso dicen. Aunque yo sigo pensando que deberías seguir aquí, que nos quedaban muchas cosas por hacer, por disfrutar y por vivir. Que ya tocaba la racha buena. Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón", subraya.

Por último, concluye: "Ayúdanos y danos fuerza para aprender a vivir sin ti, mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces. Te escribiré cada día. Dirección el cielo. Tanto amas, tanto duele. 'Y yo a ti más, mamá'. Siempre".