Primera imagen de Sara Carbonero, rota de dolor, a su llegada al tanatorio para despedir a su madre

Sara Carbonero (42 años) está atravesando uno de los momentos más duros y tristes de su vida. A la periodista le ha tocado decir adiós a su madre, a la que estaba muy, muy unida.

Goyi Arévalo fallecía este domingo, 12 de abril, tras años padeciendo una larga enfermedad.

Este lunes, 13 de abril, se ha podido ver a la periodista, abatida, llegando al tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo) donde están siendo velados los restos de su progenitora.

Sara Carbonero a su llegada al tantorio.

Ocultando su mirada, y sus lágrimas, bajo unas gafas de sol negras, Carbonero ha hecho su entrada en las instalaciones fúnebres sujetada por tres de sus amigas íntimas.

Su rostro era la viva imagen del dolor. Por eso, los compañeros de la prensa que están cubriendo el velatorio ni siquiera han querido acercarse a ella para que hiciera algún tipo de declaración.

Solamente, como ha podido saber este periódico, Sara ha dado las gracias ante el pésame de los presentes.

En el interior del tanatorio, la esperaba su hermana Irene, quien ha salido en varias ocasiones para tomar un poco de aire y saludar a algunas de las personas que se han acercado a arropar a la familia en estos difíciles momentos.

Entre esas personas están José Cabrera, actual pareja de Sara, e Iker Casillas, exmarido y padre de los hijos de la presentadora. El ex portero no solo guarda una estupenda relación con la que un día fue su esposa, también con su exsuegra.

José e Iker han llegado con 40 minutos de diferencia a la localidad toledana y han coincidido en el interior del tanatorio.

Se ha podido ver a ambos saludando a algunos de los familiares de Sara e Irene antes de velar el cuerpo de Goyi. Por ejemplo, Jota -así es como llaman en la intimidad cariñosamente a José- se ha fundido en un reconfortante abrazo con Marina Vaquero, sobrina de la fallecida.

La periodista junto a José Cabrera.

Después Sara ha abandonado el tanatorio y se ha marchado en el coche de José Cabrera, conducido por él mismo. Probablemente, la presentadora haya ido a la casa que la familia tiene el pueblo a recoger alguna cosa y descansar un poco hasta la misa que se celebrará esta tarde en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, a las 17:30 horas.