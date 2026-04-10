El homenaje que Álvaro prepara a su padre, Mario Vargas Llosa, en el primer aniversario de la muerte del escritor peruano

El próximo martes, 14 de abril, se cumplirá un año del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. El escritor peruano, el último gigante de la literatura en lengua española, moría en Lima a los 89 años debido a una serie de infecciones que no pudo superar, según informó su propio hijo Álvaro Vargas Llosa (60 años).

Es precisamente el primogénito del Nobel de Literatura el que, ahora, en el primer aniversario de la muerte de su padre, ha querido organizarle un homenaje.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, este emotivo recuerdo a la figura de Vargas Llosa tendrá lugar en el Ateneo de Madrid. Será el lunes 13 -un día antes de la efeméride- a las 18 horas y en él participarán José Sacristán, Mercedes Monmany, Andrés Roca Rey, Alejandro Roemmers, entre otros.

"El programa propone un recorrido por su trayectoria vital y literaria a partir de una selección de textos autobiográficos, que serán leídos en voz alta por los participantes", aseguran desde la organización.

Álvaro Vargas Llosa junto a sus padres. X (antes Twitter)

Su hijo, el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, actuará como hilo conductor de la velada, manteniendo breves diálogos con cada uno de los invitados antes de las lecturas.

El homenaje coincide además con otra fecha importante para el Nobel y su familia. El pasado 23 de marzo, el peruano hubiera cumplido 90 años. Ese día Álvaro, que es el más activo en redes sociales, publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a sus padres.

En ella aparecían Mario y Patricia a su lado y los tres sentados en un sofá. Tituló el post: 90 -a modo de felicitación al cielo. Su muro no tardó en llenarse de mensajes de cariño y añoranza al escritor al que no solo sus familiares echan de menos.

Como explicaron en el comunicado de su defunción: "Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá".

Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa.

Sus últimos días

Casi un mes después de la muerte de Vargas Llosa, su hijo desveló cómo vivió su padre sus últimos días. "Lo paseamos en auto y en silla de ruedas, le leímos poemas y fragmentos de novelas, le pusimos conciertos de música clásica, le contamos cosas de sus obras, de nuestras vidas. Atendimos sus urgencias de salud y, en los momentos finales, hubo en la familia quienes se animaron a cantarle música criolla, porque la sensibilidad auditiva es lo último que se pierde".

Una imagen que dista mucho del Mario lleno de vida en el que el disfrute nunca fue sinónimo de reposo.

Aclarando que el Nobel no falleció de leucemia como se publicó, Álvaro Vargas Llosa también reveló cómo fueron esos minutos más duros antes de su despedida: "Cuando ya estaba semiinconsciente, nos turnamos para leerle en voz alta. Le pusimos música, sobre todo sonatas de Beethoven, composiciones de Mahler. Yo le dije al oído en un momento: 'Hubiera preferido irme antes que tú'", concluyó con profunda emoción.

Las cenizas de Mario Vargas Llosa en el Panteón de Próceres y Personajes Ilustres del Cementerio General de Miraflores, en Lima, Perú.