Álvaro de Luna: "La película de 'Torrente' hace una crítica muy real, a modo de mofa, de lo que estamos viviendo"

La gala de clausura del Festival de Málaga contó con la presencia de Álvaro de Luna (32 años), quien no solo entregó un premio, sino que aprovechó para conversar con EL ESPAÑOL sobre la última película de Santiago Segura, Torrente: Presidente.

El artista confesó que le hubiera gustado formar parte del reparto, aunque fuera en un cameo divertido."No sé… Bueno, sí, yo creo que sí, es divertido", ha comenzado diciendo a este diario.

Además, ha confirmado que le gustaría entrar en el mundo del cine. "A mí me apetece actuar en algún momento así, como por hobby un poco, algún cameíto, alguna tontería", admitió De Luna, dejando entrever su interés por explorar el mundo de la interpretación más allá de la música.

Álvaro de Luna durante el Festival de Málaga 2026. Gtres

El cantante también reflexionó sobre las críticas que ha leído sobre la película. Aunque aún no se había estrenado el tráiler ni se conocían muchos de los detalles, algunos influencers y críticos han comentado que la película, a modo de comedia, ofrece una crítica real de ciertos aspectos de la sociedad actual.

"La verdad es que me ha gustado mucho, no recuerdo ahora mismo de quién he visto la crítica, pero estaban hablando un poco de la historia, no me acuerdo de quién era, tío, de un influencer y estaba haciendo una crítica de la película y diciendo como que a modo de mofa se hace una crítica muy real de lo que estamos viviendo", explicó, mientras invitaba a todos los usuarios a ver la película en cines.

El cantante valoró positivamente que la película mantenga un aire de misterio y sorpresa para el espectador. "Sí, porque el tráiler ni ha salido ni nada… Nada, cero. Eso me parece muy guay también", añadió, mostrando su entusiasmo por la estrategia de Santiago Segura de mantener los detalles de la historia bajo secreto hasta el estreno.

Álvaro de Luna en un acto público.

Álvaro de Luna, conocido principalmente por su carrera musical, demostró durante la entrevista que su curiosidad y admiración por la industria del cine siguen intactas.

La idea de participar en proyectos como Torrente: Presidente, aunque sea de manera puntual, refleja su gusto por explorar nuevas facetas artísticas y disfrutar de experiencias creativas diferentes.

En el marco del Festival de Málaga, el cantante no solo disfrutó de la gala de clausura y la entrega de premios, sino que también compartió su entusiasmo por el cine de comedia español, dejando claro que, si se le presenta la oportunidad, no dudará en sumarse a proyectos que le diviertan y le permitan explorar otras formas de expresión artística.

A la finalización de este artículo, Torrente:Presidente ya se ha convertido en la cuarta película del cine español más taquillera de los últimos años. El director acumuló en el primer fin de semana de su estreno más de 7 millones de euros con una escasa promoción de la película.