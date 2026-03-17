Álvaro, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, ya es marqués y sus hermanos toman el control de las empresas del Nobel

Álvaro, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, junto al Premio Nobel en una fotografía tomada en Madrid, en 2023. Gtres

Importantes novedades las que se conocen este martes, 17 de marzo, en el seno de la familia del escritor Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025. Tras el deceso del Nobel, sus vástagos empiezan a ocupar el lugar que les corresponde en la gestión de su legado intelectual y económico.

Tras meses de discreta reorganización, se han producido una serie de cambios en la principal sociedad a través de la cual el escritor articuló en España la explotación de su obra.

Según la documentación mercantil reciente, avanzada por Vanitatis, Álvaro Vargas Llosa (59 años) ha asumido el cargo de administrador único de Misti Copyright, la empresa creada en 2016 para gestionar los derechos de autor del escritor en el mercado español.

Los tres hijos de Mario Vargas Llosa, tras su muerte, atendiendo a la prensa. Gtres

Constituida en Madrid, la sociedad tiene por objeto la explotación y administración de los derechos de propiedad intelectual derivados de la obra literaria de Vargas Llosa, incluyendo su reproducción, distribución y comunicación pública.

Su sede se encuentra en la calle de la Flora, en pleno centro de la capital y muy cerca del Palacio Real, la misma dirección en la que el autor fijó su residencia durante buena parte de sus años en España.

El movimiento confirma el peso de Álvaro, el mayor de los tres hijos, en la preservación del legado paterno. Escritor, ensayista y analista político, ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito del pensamiento liberal en América Latina y Estados Unidos.

Durante años dirigió el centro de estudios The Center on Global Prosperity, dentro del Independent Institute, lo que le ha otorgado un perfil propio, independiente pero siempre conectado a la obra y la figura de su padre.

Además de su implicación en el marco empresarial que rodeó a su padre, a finales de 2025 Álvaro solicitó la sucesión en el título de marqués de Vargas Llosa, distinción que el rey Juan Carlos (88) concedió al escritor en 2011 "por su extraordinaria contribución a la Literatura".

Vargas Llosa junto a su primogénito, Álvaro, y la que fue su última esposa, Patricia. Gtres

El pasado 27 de febrero, el Boletín Oficial del Estado hizo oficial la concesión y, desde entonces, Álvaro no sólo figura como administrador de la sociedad de referencia de la familia en España, sino también como nuevo marqués de Vargas Llosa.

Sus hermanos Gonzalo y Morgana mantienen también una presencia activa en la gestión del legado. Gonzalo ha trabajado durante años como representante y gestor de derechos de la obra paterna, ayudando a articular contratos, reediciones y acuerdos con editoriales y productoras.

Morgana, por su parte, ha desarrollado una trayectoria reconocida como fotógrafa, al tiempo que formaba parte del círculo más próximo al escritor.

Entre los tres han acompañado de manera estrecha la vida pública de Vargas Llosa y han participado en la preservación y difusión de su obra, tanto en el plano cultural como en el estrictamente patrimonial.

Potencia empresarial

Las últimas cuentas depositadas de la empresa Misti Copyright, correspondientes al ejercicio 2024, reflejan que continúa siendo una compañía de peso en términos económicos.

La sociedad registró una facturación de 1.2 millones y obtuvo un beneficio neto cercano a los 299.000 euros, consolidando la rentabilidad de la explotación de los derechos de autor del Nobel incluso en los últimos años de su vida.

Mario Vargas Llosa, el día que fue admitido en la Academia Francesa. Gtres

El activo gestionado supera el millón de euros, compuesto mayoritariamente por inversiones financieras y liquidez. Pese a estas magnitudes, la empresa opera con una estructura mínima: apenas dos empleados de media.

En ese mismo ejercicio, la persona al frente de la compañía percibió una retribución de 480.000 euros por su labor profesional, una cuantía independiente del cargo de administrador, que los estatutos fijan como gratuito.

El relevo en la administración llega tras una etapa marcada por el distanciamiento progresivo de Vargas Llosa respecto a Madrid.

Después de su ruptura con Isabel Preysler (76), el escritor regresó a Lima y se reinstaló en su entorno familiar junto a Patricia Llosa y sus hijos, que lo acompañaron hasta su muerte.

Desde entonces, la familia ha ido activando los mecanismos necesarios para ordenar tanto el patrimonio creativo como la estructura empresarial levantada en torno a su nombre.

La asunción formal de responsabilidades por parte de los tres hermanos pretende preservar la unidad del archivo literario, mantener el control directo sobre la explotación de los derechos y supervisar las futuras reediciones, adaptaciones o proyectos expositivos de Vargas Llosa.