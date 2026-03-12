David Bustamante, ante la mayoría de edad de su hija: "Os pido que marquéis distancias. Tiene que vivir normal"

El próximo 17 de agosto, Daniella, la hija de Paula Echevarría (48 años) y David Bustamante (43), alcanzará la mayoría de edad. Una nueva etapa tanto para ella como para sus padres. De cara a la prensa, a partir de ese momento ya no será necesario pixelar su rostro.

"Lógicamente da miedo, pero considero que, ya que evolucionamos en muchísimas cosas socialmente, que sepamos que a una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio, ¿no?", respondió el cantante a Europa Press el pasado 6 de marzo, en el photocall de la velada de Wow, celebrada en Madrid.

Consciente de que "es normal que haya interés por ser hija de quien es", el artista lanzaba la siguiente petición: "Ojalá viva su madurez de la forma más tranquila y más sana posible. Por eso os pediría a todos que marquéis distancias y tiempos y que la dejéis disfrutar, porque es una niña que tiene que vivir normal, como nos ha tocado a todos los demás".

Pese a que todavía es menor de edad, Daniella ya ha dado sus primeros pasos como influencer. Incluso ha posado con su madre para una conocida revista y ha debutado en los photocalls.

Una serie de pasos hacia la vida pública, respaldados por su progenitor.

"Si yo no hubiera estado de acuerdo, no hubiera posado", aseguró el cantante ante los micrófonos de Europa Press tras su asistencia al 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo, que tuvo lugar el pasado 27 de octubre, poco después de que Daniella posara en un especial de la revista Elle junto a Paula Echevarría.

"Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino, es normal con su madre que quiera seguir su camino con la moda y todo. Yo lo que quiero es que ella sea feliz", reconoció entonces David Bustamante.

David Bustamante y su hija, Daniella, en una imagen de redes sociales. Instagram

Como consejo a su exposición pública, el artista comentó: "Prudencia y bajarle tres puntos y ser todos más amables, todos más amables".

Aquel posado llegó cuatro meses después de que la joven debutara en un photocall, en una fiesta organizada por la misma cabecera.

Daniella es una apasionada de la moda como su madre y estudiará marketing "para entrar en ese mundo tan divertido y creativo", según comentó en la citada publicación.

La joven aseguró no sentirse especial por ser 'hija de'. Y aunque le gusta la moda, no tiene intenciones de seguir los pasos de Paula Echevarría. Tampoco los de David Bustamante.

Daniella Bustamente junto a su madre, Paula Echevarría, en su primer 'photocall'. Gtres

"No quiere ser modelo, ni cantante, ni actriz, pero le ilusiona la idea de ponerse delante de una cámara y posar como lo hizo su madre para esta revista en 2013, hace ya 12 años", apuntó la revista.

"No veo los trabajos de mi madre ni escucho a mi padre en Spotify. Se me hace violento. Mis padres son los que tengo en casa. Si viera a mi madre haciendo de Ana Rivera (Velvet) diría, '¿quién es usted?'", confesó.

Un gran momento

Respecto a David Bustamante, a día de hoy vive una etapa especialmente familiar y serena, muy pendiente de la recta final de la adolescencia de Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría, con la que mantiene una relación cordial.

En lo personal, Bustamante atraviesa también un gran momento junto a Yana Olina (38), con quien comparte vida y rutina a tiempo completo.

"Nosotros estamos 24/7 juntos, tenemos esa suerte de poder compartir absolutamente todo, así que entrenamos cada día por la mañana, salimos a caminar y luego nos vamos al gimnasio. Estamos ahora en un momento muy guay con el deporte, ella lo necesita porque ha sido deportista de élite", explicó Bustamante.

Esa estabilidad se refleja en cómo se siente ahora mismo: "Tranquilo, feliz, trabajando como he hecho toda mi vida desde que era muy niño y disfrutando de la gente que quiero. Y gozando de salud, así que eso es lo más importante y es lo que le deseo a todo el mundo".

La opinión de Paula

Días más tarde, el pasado 10 de marzo, fue Paula Echevarría quien habló con la prensa sobre la mayoría de edad de su hija.

"Creo que no la hemos tenido guardada en un cajón con cinco candados para que nadie la viera. Creo que todo el mundo sabe quién es. Yo he posado con ella en un photocall, lo cual fue tremendo. Yo he posado con ella en una revista. No la hemos sobreexpuesto, pero tampoco la hemos tenido guardada, entonces creo que la expectación es la justa, mínima y necesaria", reflexionó la actriz.

Paula Echevarría en un evento de Ysabel Mora. Gtres

Consciente de su madurez, explicó: "A partir de ahora es ella la que decide. Ella tiene sus redes sociales y ella verá hacia dónde las quiere llevar".

Orgullosa, Paula Echevarría aseguró: "Tiene la cabeza muy bien amueblada, las ideas muy claras, le importa bastante poco lo que la gente opine o deje de opinar. La verdad es que me gusta mucho cómo es".